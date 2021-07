Horóscopos: Estos signos se ENAMORARÁN hoy y no deben prestar DINERO este domingo 18 de julio

Aries (21 marzo-20 abril)

Una mente demasiado ocupada y con muchas cosas que meditar todo el tiempo, puede presentar cansancio y agotamiento rápidamente. Si este es tu caso, trata de relajarte, sobre todo luego de la jornada laboral que en este día será especialmente agotadora.

Tus compañeros de trabajo confían mucho en ti, por lo que siempre te estarán pidiendo consejos, en especial el día de hoy, si tienes trabajo atrasado hazles saber que los ayudarás en el momento que puedas. El amor puede estar un poco esquivo para quienes deseen encontrar pareja, no te decaigas ni te cierres a la posibilidad de estar a solas por un tiempo.

Tauro (21 abril-21 mayo)

La gente que te rodea está con muchos problemas y no te hace bien escucharlos a todos de una vez, en este momento debes ser un poco más egoísta y preocuparte de ti, una vez que estés bien con todo lo que está pasando por tu cabeza podrás ayudar a otros.

Todos tenemos fantasmas y errores que cometimos mientras estábamos en proceso de madurar, no te sientas mal, ya que todo puede siempre mejorar. Si tienes hijos, disfruta tiempo de calidad con ellos, no pongas el trabajo por sobre la necesidad de ellos, ya que más adelante podrías lamentarte el perder momentos importantes de su vida.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Estás bien acompañado por alguien que te quieres mucho. Si estás sin pareja estable en este momento, esto puede referirse a tus amigos y familia. No dejes que las experiencias pasadas te hagan desistir del amor.

Es una parte muy importante de la vida y no querrás perderte lo lindo que es construir una relación con otra persona, incluso en los momentos malos, formar una familia siempre vale la pena. Tendrás un excelente día en el trabajo, recibirás críticas positivas y halagos de parte de tus compañeros.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Una jornada muy buena para Cáncer, sentirás que el mundo te sonríe y que las personas que están a tu lado están bien. Hoy es un día para consentirte así que no dejes de hacerlo, ve de compras, a comer fuera, invierte en algo lindo para tu hogar o da un paseo por la ciudad.

Un amor del pasado quiere volver contigo, no es el momento de tomar esa opción, aún quedan cosas que sanar, si vuelves podrías repetir la historia y terminarán nuevamente. Debes mantenerte ocupado para evitar sentirte mal nuevamente, ya que estás saliendo de una situación que te tuvo bastante decaído.

Leo (23 julio-22 agosto)

Si te encuentras sin compromiso alguno y estás buscando a alguien, no te desesperes porque está pronto a aparecer, solo ten paciencia y comienza a ver todo lo que tienes para ofrecer. Si manejas un negocio o tienes una sociedad puede ocurrir una disolución entre tú y tu socio el día de hoy, busca siempre una solución pacífica al asunto, no dejes que los negocios arruinen una amistad de años.

Te estás liberando de las ataduras de creencias erradas que tenías acerca del mundo. Esto es bueno para ti, porque dejarás de reprimir tanto los sentimientos y las capacidades que tienes.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

No dejes nunca de examinar lo que pasa dentro de tu interior, podrías cometer errores debido a no realizar este ejercicio. Toma este día como una prueba para encontrarte a ti mismo nuevamente.

Tienes en tus manos el poder de ser feliz y este día te darás cuenta, lleva siempre una sonrisa en tu rostro y vuelve a descubrir lo simple y bello de la vida. Tu pareja puede estar un tanto alterada, no le hagas más conflictos, lo mejor será llamarle a la calma y darle el apoyo que necesita.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Libra tiende a querer siempre perfecto en todo, por lo que las caídas le afectan, no dejes que un pequeño error te haga perder confianza en ti mismo, sabes que tienes la fuerza necesaria para salir de cualquier problema. Mirar lo que hacen los demás como una manera de inspirarte a mejorar siempre es una actitud correcta y positiva.

En este último tiempo has dejado de tener esta práctica y has comenzado a hacer todo a tu manera porque crees que puedes realizar cualquier trabajo por ti mismo, si bien tienes gran fuerza interna, recuerda que siempre carecerás de elementos y los demás pueden entregarte las herramientas con su ejemplo.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Los Escorpio que se encuentren sin pareja, tienen la oportunidad de conocer a una persona muy especial si abren bien los ojos. La vida está presentando bellas oportunidades para volver a enamorarse y no debes desperdiciarlas.

Estás un poco perdido en el contacto con la familia, no los dejes de lado, ellos son el núcleo primario que te dio la vida y te crió, siempre serás bien recibido en ahí.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Si sucede un problema en tu trabajo, no te eches la culpa del asunto por defender a otra persona, probablemente no lo valorará, solo mantente fuera del asunto. Un momento agradable con una persona muy querida puede ocurrir el día de hoy, por lo que aprovecha al máximo este encuentro para ponerse al día y para contarle tus problemas y tus alegrías, recibirás un buen consejo.

Posibles peleas o conflictos en el trabajo te harán darte cuenta quienes están de tu lado y quienes no te apoyarán en caso de algún conflicto.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Si tienes hijos, este es el momento para enseñarles la necesidad de ser felices y realizar actividades que les gusten, incentiva a que practiquen algún deporte o tengan un pasatiempo sano. La amistad es un valor importante que debe ser siempre atesorado, incluso cuando nuestros amigos cometen errores.

El peligro de estar siempre comparándose con el resto radica en que todos tenemos diferentes experiencias de vida y esto nos hace tener procesos distintos. Debes soportar el carácter y el modo de ser de las personas que trabajan contigo, no te enfades con facilidad con lo que en verdad no entiendes, no son tu familia y probablemente no son tus amigos tampoco, mantén una relación cordial.

Acuario (22 enero-21 febrero)

No hagas caso a los sentimientos de envidia que puede provocarte ver a alguien conseguir un ascenso que deseabas o a alguien que tiene una excelente relación de pareja si tú estás sin alguien a tu lado. Una persona que se alejó de tu vida puede tomar contacto contigo el día de hoy, no le cierres la puerta.

Debes estar atento a una situación conflictiva que se dará el día de hoy. No intentes nadar contra la corriente con un posible problema, si debes cambiar una actitud o trabajar más duro, entonces haz caso y comienza a esforzarte más.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

El rencor no sirve de nada y menos con alguien que ha estado contigo en muchos momentos importantes de la vida. Todo llegará a su tiempo, tu proceso es diferente, no por eso es malo El trabajo tiene nuevos desafíos, estarás bien preparado para enfrentarlos.

Un nuevo negocio podría gestarse para los que están ligados a este rubro, si te ves en la necesidad de generar una sociedad con alguien, trata de no escoger a un amigo cercano para esto, podrías perder una linda amistad en el futuro.

Frase del día: "No puedo enseñar nada a nadie, sólo puedo hacerles pensar" - Sócrates