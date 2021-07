¡Toma nota! Estos son los contenidos que te pueden bajar de YouTube por violar las normas

Antes de ser detenida la yutuber Yoseline "H", conocida como Yosstop denunció que sus cuentas de YouTube fueron suspendidas por haber infringido los lineamiento de la comunidad en la plataforma, asimismo, los canales fueron desmonetizados, por lo que ya no recibirá ningún tipo de ganancia por sus videos.

En su momento la influencer señaló que no recibió una explicación clara de por qué sus cuentas de YouTube "Somos Dos", "Los Yosscares" y "SoloYosSoy" fueron suspendidas y desmonetizadas.

YouTube Creator Academy ofrece un curso en los que te presenta una serie de Lineamientos de Comunidad de YouTube para que sus usuarios se conviertan en creadores de contenido responsables.

Los lineamientos cuentan con varios apartados para conocer todo acerca de las normas de convivencia de la plataforma.

Normas de Comunidad de YouTube

Las normas establecen el contenido que está permitido o no en la plataforma. Existen autoridades de la empresa encargadas de revisar que los videos no contengan material sensible que pueda afectar la dignidad y la integridad de otros.

El material que no lleve a cabo las políticas de convivencia, será eliminado o restringido de la plataforma. El propósito es ayudar a que YouTube sea un lugar para todos.

YouTube ha catalogado las infracciones en 10 secciones.

Algunas incluyen excepciones, pues muchas veces se trata de temas delicados como la sexualidad, el acoso o la violencia con fines educativos, documentales o desde perspectivas artísticas.

Sexo y desnudos

Los desnudos, contenido sexual y la pornografía, no son admitidos en la plataforma. Sin embargo, sí se permite subir videos donde se aborde la sexualidad con fine científicos y educativos. Los desnudos están permitidos siempre y cuando se realicen desde una perspectiva artística.

Es importante aclarar este tipo de contenido en los comentarios de los videos.

Videos con contenido de baile como "pool dance" (baile de barra) no precisamente serán borrados, pero se clasificarán como contenido con restricción de edad.

Discurso de odio

YouTube es una plataforma incluyente, por lo que no permite que los videos contengan discursos de odio, es decir, que contengan expresiones que ataque o vulneren a otra persona por razones de edad, etnia, género, religión, sexualidad, entre otras.

Cabe mencionar que este fue el apartado que violó Yoseline "H" en el contenido de su video "Patética Generación" en el que emite un discurso de odio en contra de Ainara Suárez, mismo en el que se expresa de manera denigrante contra la joven.

En 2019, expertos de la ONU redactaron una carta abierta pidiendo a Estados Unidos y a las empresas de redes sociales que tomaran medidas para frenar este tipo de discursos, pues expresaron que estaban preocupados porque existen muchas figuras públicas que deshumanizan a los migrantes y a otros grupos minoritarios.

Spam

Tampoco se permite incluir spam o cualquier tipo de prácticas engañosas o fraudulentas dentro de la plataforma. Tampoco se puede engañar a las personas para que vean un video que los redireccione a otra página con fines malicioso, pues no se permite que alguien corra peligro de ser víctima de ransomeware o phishing, dos prácticas que los ciberdelincuentes utilizan para robar información de los usuarios.

Armas de fuego

La plataforma de videos tampoco permite la comercialización de armas de fuego, así como ningún tipo de tutorial que enseñe cómo se fabrican las armas, municiones o sus accesorios.

Contenido peligroso

No se permite subir contenido que fomente actividades peligrosas o ilegales que puedan provocar heridas o la muerte. Por ejemplo, bromas en las que se ponga en peligro la vida de una persona, tampoco retos que puedan provocar lesiones físicas.

Seguridad Infantil

Los videos en los que se vea afectada la seguridad o integridad de un menor de edad, también están prohibidos. De igual manera no se admite contenido con las siguientes características.

-Sexualización de menores

-Actos peligrosos o dañinos que impliquen a menores

-Daño emocional a menores

-Contenido familiar engañoso

-Acoso y ciberacoso que involucre a menores

Organizaciones criminales

No se permite que contenido que elogie, promueva o ayude a organizaciones violentas o de crimen organizado. A su vez, está prohibido que utilicen la plataforma para hacer propaganda o reclutar seguidores.

Violencia

No se permite ningún tipo de contenido violento o explícita con el propósito de provocar conmoción o repulsión a los espectadores, ni el contenido que incite a otras personas a cometer actos violentos.

Comercialización

Está prohibido vender productos ilegales o regulados.

También está prohibido vender lo siguiente:

Contraseñas de cuentas bancarias, tarjetas de crédito robadas y otra información financiera.

Dinero o documentos falsificados

Drogas

Productos farmacéuticos sin receta

Acoso

No solo los videos pueden ser restringidos, también los comentarios pueden ser eliminados, pues YouTube no permite acosar, hostigar o amenazar a alguien. Los comentarios y los videos tienen la opción de poder denunciarse si se detecta esta infracción. Si algún usuario se encuentra con este tipo de contenido, puede proceder a realizar un reporte.

Advertencias

En caso de que algún creador de contenido violente las normas de seguridad de la plataforma YouTube enviará una advertencia la primera vez que se infrinjan las normas de la comunidad.

Si el usuario vuelve a infringir las reglas, se enviará una vez más, en caso de acumular tres advertencias y continuar si hacer caso a las mismas, el canal será cancelado.

EFVE