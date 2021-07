Netflix: ÉSTA es una PELÍCULA que tienes que ver al menos una vez en la vida y está en la plataforma

Ha llegado el fin de semana y es la ocasión ideal para ver una buena película a través de la plataforma de Netflix, que tiene entre su catálogo algunas joyas que se han convertido en verdaderos clásicos para el séptimo arte y que tienes que ver alguna vez en la vida, como es el caso de la producción que nos atañe el día de hoy.

Se trata de American Beauty por su título en inglés, en México se le conoce como Belleza Americana; es una película de de 1999 ganadora de cinco premios Oscar, de los ocho a los que fue nominada, entre los que destacan Mejor Película, Mejor Director para Sam Mendes y Mejor Actor para el controvertido Kevin Spacey.

La historia de American Beauty

Es la historia de un hombre en su crisis de los cuarenta, con una hija adolescente que tiene a una mejor amiga, de la cuál se enamora y comienzan a surgir los problemas, pues él abandona su empleo, porque ya no le gusta, experimenta con marihuana, comienza a hacer ejercicio y tener un mejor cuerpo.

Se da cuenta que no ama a su esposa, ésta lo engaña, se arrepiente, sin embargo, tiene como vecino a un tipo un tanto siniestro con el cual las cosas no salen del todo bien. Es simplemente una película que lo tiene todo.

Por si fuera poco la banda sonora de "Belleza Americana" está compuesta por piezas de artistas como The Who, The Guess Who, Annie Lennox, Bill Withers, Free, Eels, The Folk Implosion y Bob Dylan, así como un clásico de The Beatles, "Because", que es interpretada por Elliott Smith.

Además del Oscar, "American Beauty" fue galardonada en los Globos de Oro, los BAFTA, los premios del Sindicato de Actores, entre otros, es sin duda una cinta que no debes dejar de ver y que están en Netflix a una búsqueda de distancia.