Hija descubre románticos mensajes en WhatsApp entre su papá y "Julio"; lo exhibe y se hace viral

Una joven exhibió los mensajes de su papá y un contacto de WhatsApp guardado como "Julio". La historia se ha hecho viral rápidamente entre los usuarios de Twitter, red social en donde se dio a conocer el caso. Mientras algunos internautas les parece una divertida anécdota, otros están indignados por una supuesta infidelidad.

La chica hizo un hilo en Twitter para contar el bochornoso momento que vivió junto a su padre. Y es que descubrió accidentalmente unos mensajes muy románticos que le envió su supuesto amigo o conocido guardado con el nombre de "Julio".

“Mi papá dejó el celular mal parqueado y por accidente vi que su amigo Julio lo extraña mucho”, escribió la joven en la publicación en la que adjunto la foto de la conversación.

En la imagen se puede ver el celular con algunas notificaciones entre las que destacan los mensajes del supuesto amigo que colocó “Te extraño mucho mi amor” y algunos emoji de besos.

¿Su papá es infiel?

Los comentarios sobre esta historia no se hicieron esperar y muchos comenzaron a especular de quién se trata el tal "Julio". Algunos aseguran que se trata de una mujer, pero que el papá de la chica no le quiera hablar de ella. “Mi papá me hace reír mucho”, indicó la joven sobre el noviazgo que tiene su papá y que no le quiere revelar.

Después de que algunas personas comenzaran a cuestionar si se trataba de una infidelidad y por qué no le molestaba. La usuaria señaló que su padre es un hombre soltero y que así guarda a su ligues. Además aclaró que si lo hizo público fue para reír un rato.

Hasta el momento, la historia ha recibido casi 100 mil ‘me gusta’ y ha sido compartida más de 5 mil veces en Twitter.