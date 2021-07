Tío arregla la mochila del Partido Verde a su sobrina y el resultado fue HERMOSO: FOTO

Siempre se puede transformar un objeto sencillo y común en algo hermoso y único, y prueba de ello es el increíble regalo de un tío a su sobrina: pintó una mochila del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el resultado es asombroso.

A través de redes sociales, el veracruzano Ulises Cruz Temix transformó un simple artículo con propaganda política en una bella mochila para su sobrina. Para el portal de noticias Verne, el artista comentó:

“Mi sobrina de diez años tenía esa mochila con el logotipo del Partido Verde y me pidió que la cambiara pero sin borrar el tucán. Me tomó una hora cambiar el logotipo con pintura textil. Me parece un poco excesiva tanta propaganda y al ver la mochila pensé que le podría dar un mejor uso”, detalló.