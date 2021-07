Teñirse el cabello: una tendencia que en hombres genera racismo, clasismo y más

Es sorprendente lo controversial que puede ser el cabello. Existe un sinnúmero de consecuencias negativas para las personas que deciden teñirse o no la cabellera. Todavía es mal visto que los hombres se pinten el pelo. Si son colores fantasía, los hombres se arriesgan a recibir tratos homofóbicos y si son colores naturales, para cubrir las canas, los hombres son tachados negativamente de vanidosos y metrosexuales.

Con las mujeres es mejor visto pintarse el pelo (siempre y cuando no sean colores fantasía) pero ellas también tienen sus propios problemas. Las mujeres solo se pueden pintar el pelo de colores que “complementen” su color de piel o serán vistas despectivamente y cuando una mujer es mayor, se es esperado que esta se pinte el pelo para cubrirse las canas, al contrario de los hombres.

Estos problemas son gracias al racismo, clasismo, sexismo y homofobia que todavía nuestra sociedad posee. Se debe de dejar de juzgar a las personas que se pintan o no se pintan el pelo. Las mujeres no deberían de sentirse presionadas por pintarse el cabello al envejecer y un hombre no se debería de sentirse apenado si este se quiere cubrir las canas. Una persona de complexión morena no debería de recibir comentarios racistas y clasistas si decide pintarse la cabellera de rubio, así como ningún hombre debería de ser víctima de la homofobia por pintarse el pelo de colores fantasía. Hoy en día, el color de la cabellera puede hacer que una persona sea víctima de bullying, pierda su empleo e inclusive su hogar.

La próxima vez que alguno de nosotros juzgue a alguien por su color de pelo, debería preguntarse lo siguiente antes de decir algo:

¿Por qué me molesta a mí?

¿Lo que está haciendo esa persona en verdad me afecta?

¿Por qué pienso que solo son ciertas las edades aceptables para pintarse la cabellera?

¿Es correcto que impida a la persona pintarse o no pintarse el pelo?

¿Por qué pienso que eso está mal?

Al tener una mente abierta y una apertura a estos temas que pueden ser vistos como insignificantes para algunos, pero de suma importancia para otros, se abrirá el camino para una sociedad más abierta que celebra de manera genuina la libertad de expresión. Mientras uno se sienta contento consigo mismo y no dañe a los demás, debería poder hacer lo que sea con su cabellera.

mgm