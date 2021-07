Martha Biebrich, sanando desde el amor

Trabajando con diferentes técnicas ancestrales de las culturas maya, celta, y tibetana, además del thetahealing, TLE y reiki, es que Martha Biebrich practica, da consulta individual y talleres como sanadora energética independiente. Cuenta con 30 años de experiencia, Biebrich escribió el libro: Pérame tantito como una guía de autoamor y autoaceptación.

¿Cómo dirías que fue tu despertar a la espiritualidad?

Cuando se me estaba cumpliendo lo que hasta ese momento era mi sueño, me di cuenta que por dentro no estaba bien. Algo no me dejaba estar en paz; se me presentó la oportunidad de irme a aprender una técnica energética a Idaho, fue en ese momento que me volví a conectar conmigo y con todo eso que me había estado rondando desde chiquita.

¿Qué es Pérame tantito?

En nuestra vida debe haber equilibrio, me parece que ese es el fin de nuestro camino, encontrar el equilibrio entre lo que tenemos y lo que queremos. Pérame tantito es el primer paso, es ir en busca de ese equilibrio, es ese momentito que nos damos para agarrar aire y seguir con lo que nos toca, es darte unos segundos para no reaccionar tan impulsivamente a lo que esta sucediendo.

¿Qué pasa cuando sentimos un vacío inaguantable dentro de nosotros?

Lo queremos llenar de inmediato como cuando tienes hambre y la quieres satisfacer con lo primero que encuentras, así nos pasa con ese vacío interno, lo llenamos con mil cosas externas. Cada uno de nosotros tenemos maneras diferentes, algunas sanas y otras no tanto, pero al ver que después de todo lo que hiciste ese vacío sigue ahí, entramos en un proceso de frustración e impotencia, que después se puede convertir en depresión. Y te sientes igual o más perdido que cuando empezaste. ¿Qué te pasa realmente? Es que no te amas a ti mismo, ése es el veredicto. El punto es que no sabemos cómo hacerle, y nadie nos da los pasos a seguir.

¿Cómo amar nuestra “perfecta imperfección” como tú la llamas?

Somos nuestros peores jueces y estamos todo el día juzgando nuestras acciones, buscando ser perfectos, y lo que logramos es insatisfacción. Pienso que para podernos amar necesitamos observarnos sin meter juicio, de esa manera podremos entendernos mejor, al entender el origen de nuestra actitud es mas fácil poder aceptarnos tal cual somos, en ese momento ya eres capaz de amarte, porque te ves con mas objetividad, no te criticas y puedes ser mas amable contigo. Observar para entender, entender para amar.

¿Nos puedes compartir algunas técnicas para cuando nos sentimos en crisis?

Algo que a mi me ha servido mucho ha sido desapegarme de la situación de dos maneras: una imaginar que le diría yo a una amiga que estuviera pasando por esa situación, sería compasiva y empática con ella, y otra es ver la situación como si fuera una película y yo fuera un simple espectador, podría ver el panorama completo desde mi butaca y así podría encontrar soluciones diferentes. En el momento en que puedes ver lo que sea que te está pasando desde otra perspectiva creas una nueva consciencia e inmediatamente te pasas del lado de la solución, ya no estas envuelto en la crisis, al contrario estas empezando a resolver.

Por Brenda Jaet

PAL