México presenta un nuevo platillo “Covisope”, inspirado en el Covid-19

Los mexicanos siempre encuentran una forma para reír y disfrutar de los malos momentos y la pandemia de Covid-19 no se libró, ya que durante esta nueva normalidad y el poder reactivar la economía en el país. En esta ocasión el ingenio llegó hasta la comida típica, ya que ahora presentaron el nuevo “covisope”.

El platillo se hizo viral en redes sociales por su aspecto singular, ya que hace referencia a un virus, para ser más preciso el coronavirus, pero fuera de su aspecto es igual al platillo típico, mismo que lleva salsa, queso y diversos ingredientes dependiendo de lo que pida el cliente.

Qué se sabe del local

Hasta el momento no se ha demostrado donde se originó dicha imagen, lo único que si es claro es que la gente muere de ganas de visitar el local para probar los famosos “virusopes”, como se le nombro por algunos internautas en Reddit y otras redes sociales.

Algunos otros usuarios aseguran que el puesto está en Veracruz, por lo que el nombre real es el “picadavirus”, esto debido a que es la forma en la que se le conoce así a los “sopes” en el estado.

Se dice que la primera publicación sobre esta foto se realizó por una cuenta de Veracruz (siete virus) donde escribieron “Los jarochos no conquistamos el mundo porque no queremos… Crean en #Veracruz la “picdavirus”, hay de salsa ranchera y verde. ¿De qué la pedirías?”, pero no indican que local la vende en que colonia están

Otros platillos inspirados en el virus

Además del “covisope”, los mexicanos ya habían presentado la “conchavirus”, mismas que se venden en $6.50 pesos mexicanos y algunas galletas inspiradas en su sana distancia, mismas que lamentablemente tampoco se revelaron los locales que las venían.

La realidad es que el mexicano siempre está presente para encontrar la mejor forma de reír y aprovechar de los momentos más tensos, tristes o raros que existen en el país o el mundo.