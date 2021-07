Novia se niega a cuidar a sus hijastros y cancelan la boda; venden paquete de la fiesta en redes

En redes sociales se hizo viral el caso de un joven que canceló su boda luego de que platicara con su prometida, quien se negó a cuidar a sus hijastros y “ser una mamá” para ellos. Ante lo sucedido, el novio remató el paquete de la fiesta a través de su cuenta de Facebook.

El joven con el usuario James Flores compartió la venta de la fiesta en su cuenta de Facebook, celebración que incluía el salón, las bebidas, pastel, luces, menú y otras cosas para 200 personas que sería el 16 de octubre. La publicación se hizo viral de inmediato y los internautas comenzaron a cuestionar el motivo por el que fue cancelada la boda.

Logra vender la fiesta

El novio, quien es originario de Nuevo León, compartió un segundo video en el que habla sobre el motivo por el que decidió cancelar la boda y también informó que había logrado vender el paquete de la fiesta y recuperar 60 mil pesos de los 86 mil que había invertido en la celebración.

Aunque la noticia logró emocionar a muchos internautas, quienes no dudaron en externar su apoyo al joven, eran más los interesados en saber por qué había cancelado la boda ya que la fecha se encontraba próxima a llegar.

James Flores recalcó que se encontraba muy enamorado de su prometida y que sin importar lo sucedido la respetaba; sin embargo, reveló los motivos por los que decidieron cancelar la boda a tan sólo unos meses de que se realizara la ceremonia.

“Yo tengo tres hijos aparte. Yo busco una mamá que quiera a mis hijos y desgraciadamente ella no me apoyaba con mis hijos. No les daba la atención que yo quería como padre ver a una mamá con sus hijos (…) Si no quiere a mis hijos yo no puedo aceptar casarme con ella”, dijo el joven.

La razón por la que decidió cancelar la boda dividió opiniones en redes sociales, donde algunos indicaron que el joven “venía en paquete” cuando lo conoció y ahora compartirían una familia, por lo que se pusieron de su lado y externado su apoyo.

Mientras que otros usuarios se lanzaron contra él indicando que “la mujer no tenía la responsabilidad” de cuidar a los niños ya que no son de ella. “Bro, tú no buscas una esposa, buscas una niñera” y “Quería chacha de gratis, sólo le iba a invertir en una boda”, fueron algunos de los comentarios.