Niegan vuelo en EU a la modelo fitness Deniz Saypinar por usar “ropa ofensiva" | VIDEO

La modelo fitness Deniz Saypinar compartió en sus historias de Instagram lo sucedido durante su viaje a Miami, Florida, cuando asistentes de vuelo le impidió abordar el avión en Texas, Estados Unidos, pues la vestimenta “ofendía a las familias”.

Los hechos sucedieron el pasado 8 de julio y entre lágrimas la joven de 26 años de edad relató que los asistentes de vuelo le impidieron abordar el avión debido a la vestimenta que llevaba en ese momento y que consideraron “ofensiva”.

“Ellos literalmente no me dejaron abordar el vuelo porque estaba usando esto y me dijeron que estaba desnuda (…) Sólo dejen a las mujeres ser libres, no estoy desnuda”, dijo la modelo en sus historias de Instagram.

“Me mudé de un país islámico por cómo tratan a la mujer como de segunda o tercera clase y ahora esto me está pasando”, añadió la joven quien mostró que llevaba puesto en ese momento un shot de mezchilal y un crop top en color café con una sudadera blanca amarrada en la cintura.

Aerolínea responde

Tras dar a conocer lo sucedido durante su viaje con destino a Miami, Florida, la aerolínea decidió emitir un comunicado en el que responden a las acusaciones de la modelo fitness y aseguraron que le fue informado del código de vestimenta.

“Como se indica en las políticas de transporte, todos los pasajeros deben vestirse de manera adecuada y no se permite llevar ropa ofensiva a bordo de nuestros vuelos”, señala la aerolínea en el comunicado.

La joven es originaria de Turquía y es la primera mujer de aquel país que la Federación Internacional de Fisicoculturistas le brindó el estatua. Además, la primera no ciudadana estadounidense que ganó la Competencia Nacional de Bikini Fitness de la Unión Americana.