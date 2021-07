Horóscopos: Estos SIGNOS volverán a ver un EX TÓXICO este miércoles 14 de julio

Aries (21 marzo-20 abril)

Aries, este día el amor te hará una invitación y quizá no quieras escuchar su llamado, espera el momento correcto para dar el gran salto y comenzar una nueva relación, tienes otras cosas en que preocuparte. Trata de ir a pasar unos días a un lugar donde puedas estar tranquilamente sin tanto ruido, el mar es un buen lugar para meditar y buscar paz.

Un problema en el trabajo te pondrá a prueba, si la pasas serás muy valorado, si no logras completar la tarea te verás en aprietos más adelante. Cuidado con lo que dices el día de hoy, si estás comprometido, te verás envuelto en una confusión de palabras, piensa antes de hablar porque podrías herir los sentimientos de la persona amada.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Tauro, debes descansar. Una persona que quieres estará muy cerca tuyo el día de hoy, no se trata necesariamente de una pareja o de un amigo muy cercano, puedes tener una buena charla con alguien que no ves hace algún tiempo o con alguien que no has tenido tiempo para reunirte.

Clara tendencia a alejarte de los demás el día de hoy para Tauro. Es probable que tengas que estar con más atención con la persona que estás conociendo, se está comenzando a alejar. Confía en tu talento y todo lo que has aprendido, es la única forma de sortear las dificultades que pueden suceder.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

La felicidad en el amor se va de tus manos, actúa para que no pase eso. Si tienes una pareja no la dejes ir, si un rompimiento es inevitable, no creas que aquí acabó todo para ti y si te encuentras solo, esa persona que te interesa está aburriéndose de tu actitud y tu lentitud en el proceso de conquista, no la dejes escapar.

Si estás en una etapa madura de la vida, tendrás plenitud. No dejes de lado las cosas que te gusta hacer solo porque una persona te lo está pidiendo u ordenando, no debes hacer caso a esto, nada merece que otro te diga todo lo que tienes que hacer, si se trata de amor, esto no es precisamente querer a alguien.

Cáncer (22 junio-22 julio)

¿En quien confías el día de hoy? ten cuidado cáncer, aprovecha el día para estar a solas, esto no quiere decir que cierres la puerta completamente a tus seres queridos o a tu pareja, pero sí que encuentres la instancia para estar a solas y disfrutar de algún pasatiempo que estás olvidando.

Dale vitalidad a tu cuerpo, estás en una etapa maravillosa de tu existencia. Es tiempo de pensar un poco más en ti y no tanto en los demás. Andar en bicicleta por la ciudad o usarla como medio de transporte para ir al trabajo puede ser una buena solución para evitar el tráfico por las mañanas o las grandes masas de gente en el transporte público

Leo (23 julio-22 agosto)

Un amigo de la infancia te buscará, acepta, pasarás un momento muy grato. Los nacidos bajo el signo de Leo son personas de carácter muy fuerte y siempre tratan de protegerse a sí mismos, muchas veces esto los lleva a reprimir ciertos deseos que tienen que podrían tener consecuencias muy positivas dentro de su vida, no cometas este error.

Cuida tu apariencia física, estás dejando de lado la salud de tu cuerpo, como la alimentación sana y el ejercicio. No es tiempo de volver a enamorarse, por lo que si estás sin compromiso, es mejor estar un tiempo a solas para reflexionar sobre lo vivido anteriormente.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Si sientes que necesitas expresar algo importante a una persona que ha captado tu interés, no temas a ser rechazado, si esperas mucho tiempo, podrías perder una buena oportunidad. El alma solo envejece en cuanto a la experiencia, pero nunca debes dejar de lado el juego y la capacidad de asombrarte con las cosas más simples de la vida.

No tengas miedo a lo que no conoces, porque si la vida te está empujando a tomar acción sobre estas cosas, debes dar el salto y dejar de sentir que vas a fracasar, correr el riesgo ya es un éxito en sí. Si tienes un trabajo que no te gusta, es momento de pensar en cambiar hacia otro lugar.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Hoy es un día para descansar y relajarte frente a un televisor, un día de paseo o un momento grato con la persona que amas. Momentos de intranquilidad pueden estar afectando la vida de Libra. Hoy no es buen momento para discutir con otros, para salir de fiesta, ni tampoco para pedir dinero prestado.

El amor de pareja está en un punto donde pueden conversar de lo que sea, por lo que si sientes que debes manifestar una molestia, no tengas temor de expresarla. Precisamente estás careciendo de esto. Si has perdido a una persona querida en tu vida, siempre recuerda sus enseñanzas y el tiempo que pasaron juntos, los recuerdos jamás se irán.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Malas experiencias te hicieron alguien frío y con nulo asombro de la belleza a tu alrededor. Un familiar puede influir en este comportamiento, atento a las preocupaciones que esta persona te da. Demuestra lo contrario y comienza a tomar valor a los detalles, por muy pequeños que sean, que personas a tu alrededor realizan para mostrarte lo mucho que te quieren.

Ten en cuenta que se te está aconsejando que no entres en discusiones sin sentido, ya que nada te aportará, que no salgas por la noche porque puedes despertar mal por la mañana y que no te metas en una deuda que te puede traer complicaciones a futuro y en nada aportará a la necesidad de estar en paz.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Sagitario está en un momento extraordinario de su existencia, por lo que puedes darte el lujo de conocer muchas personas nuevas, disfrutar de tus amistades, pasar buenos momentos en el trabajo e incluso darte la oportunidad de conocer a alguien en el amor.

Un amigo irá en tu ayuda si llegas a un momento de agotamiento extremo, no tengas miedo ya que no estás solo en este mundo. La vida está llena de matices y puedes darte de cuenta de todos sus colores, no dejes de aprender de esto, porque si vienen tiempos malos, puedes usar la experiencia aprendida ahora para sortearlos rápidamente.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

No seas pesimista, tomar riesgos y aventuras, si piensas demasiado o estás con temor a dar el salto da unos pasos atrás, piénsalo un momento y luego lánzate al vacío con todas tus ganas, no te arrepentirás. Algo difícil complicará tu día, es bueno que te des cuenta de la problemática que te está afligiendo para así evitar incorporarla al mundo de tu trabajo.

Tendrás una jornada muy buena en el trabajo y al salir puedes encontrarte con una agradable sorpresa, quizás la persona de tu interés o tu pareja te estés esperando fuera de tu trabajo, si crees que no es así, dale las pistas para hacerlo o si no coinciden en los horarios, ve tú a sorprenderle, será un excelente momento.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Una persona del pasado te buscará, no des una oportunidad que luego puedes lamentar. Debes tomar más responsabilidades en tu vida, es probable que estés dejando que otros hagan muchas cosas por ti, esto es común cuando eres muy joven, pero si ya estás en una edad adulta, debes comenzar a hacerte cargo de tu vida.

Descubre lo que te apasiona y lo que puedes realizar para poder mantener tu estilo de vida como a ti te gusta. La vida parece muy difícil a veces, pero siempre existen más momentos bellos que malos, trata de concentrarte en las personas que esperan por ti en casa y podrás sortear cualquier problema que ocurra en tu trabajo.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Una pena que llevas dentro, ya sea por la falta de un ser querido o por un rompimiento amoroso, no te está dejando avanzar. Es tiempo de recordar que estás en el mundo para encontrar tu propio camino y para compartirlo con quien desee estar a tu lado y vivir la aventura de la vida juntos.

Si estás en un compromiso de pareja, es probable que tengas que ver bien el estado en el que se encuentra la relación en este momento, es probable que la persona que tienes a tu lado esté teniendo algunas dudas con respecto a tu capacidad de estar siempre que te necesite, ponle ojo a esto.



Frase del día: "Vacía tu mente. Sé amorfo, sin límites, como el agua. Si pones agua en un vaso, ella se transforma en vaso; si la pones en una botella, se transforma en botella; si la colocas en una taza, se transforma en taza. El agua puede fluir o también destruir. Sé como el agua, mi amigo" - Bruce Lee