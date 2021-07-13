Cuestionario de Proust: Fernando de la Mora, tenor

1. TU PRINCIPAL VIRTUD: SER TENAZ.
2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: SER DISCIPLINADO.
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3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE:
LA CABALLEROSIDAD.
4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER:
LA FEMINIDAD.
5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: LA ALEGRÍA.
6. TU PRINCIPAL CULPA: TOMAR LAS COSAS DE FORMA PERSONAL.
7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: REMODELAR Y CONSTRUIR NUEVOS ESPACIOS.
8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: LA SALUD EN LA FAMILIA.
9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE?
LA PÉRDIDA DE UN SER AMADO.
10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS? UN ARQUITECTO O CONSTRUCTOR.
11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR? EN MI CASA.
12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: COCA COLA LIGHT Y TODA LA COMIDA BIEN PREPARADA.
13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: AZUL MARINO.
LA BUGANVILIA.
14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS:
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ.
15. TUS POETAS FAVORITOS: JAIME SABINES.
16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: SUPERMAN.
17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: WONDER WOMAN.
18. TU COMPOSITOR FAVORITO: GIACOMO PUCCINI.
19. TU PINTOR FAVORITO: CLAUDE MONET.
20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: GANDHI.
21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: JUANA DE ARCO.
22. TUS NOMBRES FAVORITOS: LOS NOMBRES DE MIS HIJ@S.
23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: UNA TARÁNTULA.
24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA? HITLER, STALIN.
25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: NO TENGO.
26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: NO TENGO.
27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER? SER MÁS DEPORTISTA.
28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: LA SERENIDAD.
29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE?
LA DISTRACCIÓN.
30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR? EN PAZ.
31. TU LEMA FAVORITO: “SIEMPRE HAZ TU MAYOR
ESFUERZO”.
Redacción
PAL