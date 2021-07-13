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Cuestionario de Proust: Fernando de la Mora, tenor

Para entender las ideas más peligrosas, debemos primero comprender y desenterrar qué nos mueve como seres humanos. Lea, diviértase y, ¿por qué no?, conózcase a usted mismo

PASIÓN. Foto: cortesía Fernando de la Mora.
Escrito en TENDENCIAS el

1. TU PRINCIPAL VIRTUD: SER TENAZ.

2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: SER DISCIPLINADO.

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3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: 

LA CABALLEROSIDAD.

4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: 

LA FEMINIDAD.

5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: LA ALEGRÍA.

6. TU PRINCIPAL CULPA: TOMAR LAS COSAS DE FORMA PERSONAL.

7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: REMODELAR Y CONSTRUIR NUEVOS ESPACIOS.

8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: LA SALUD EN LA FAMILIA.

9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE? 

LA PÉRDIDA DE UN SER AMADO.

10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS? UN ARQUITECTO O CONSTRUCTOR.

11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR? EN MI CASA.

12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: COCA COLA LIGHT Y TODA LA COMIDA BIEN PREPARADA.

13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: AZUL MARINO.
LA BUGANVILIA.

14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS:
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ.

15. TUS POETAS FAVORITOS: JAIME SABINES.

16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: SUPERMAN.

17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: WONDER WOMAN.

18. TU COMPOSITOR FAVORITO: GIACOMO PUCCINI.

19. TU PINTOR FAVORITO: CLAUDE MONET.

20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: GANDHI.

21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: JUANA DE ARCO.

22. TUS NOMBRES FAVORITOS: LOS NOMBRES DE MIS HIJ@S.

23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: UNA TARÁNTULA.

24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA? HITLER, STALIN.

25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: NO TENGO.

26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: NO TENGO.

27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER? SER MÁS DEPORTISTA.

28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: LA SERENIDAD.

29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE?
LA DISTRACCIÓN.

30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR? EN PAZ.

31. TU LEMA FAVORITO: “SIEMPRE HAZ TU MAYOR
ESFUERZO”.

Redacción

PAL

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