Mariana Rodríguez y Samuel García se pelean; esto dijo el futuro gobernador al respecto

Desde que Samuel García y Mariana Rodríguez comenzaron una relación, ambos han sido objeto de diversas polémicas entre las que se encuentran las agresiones machistas del entonces senador para con su esposa, la forma en la que ella decidió apoyar al futuro gobernador de Nuevo León en su campaña política, el contenido que comparten en plataformas digitales continuamente y hasta su polémica boda en pleno pico de la pandemia por Covid-19.

Aunque hemos podido ver algunas publicaciones e historias en Instagram en las que aparecen enamorados y muy comprometidos con su relación, parece que no todo es perfecto en la vida del matrimonio sampetrino. Durante los últimos meses hemos podido ver a Mariana Rodríguez más involucrada que nunca en la trayectoria política de su esposo y han aparecido juntos en diversos actos públicos, razón por la que podríamos pensar que la convivencia es óptima.

La pareja suele compartir una parte de su vida privada en plataformas digitales. Foto: Instagram @marianardzcantu

Samuel confiesa por qué se pelearon

A través de sus historias de Instagram, el político mexicano decidió compartir con sus casi 900 mil seguidores la razón de su discusión. Después de asegurar que iban a tener una comida con los suegros de Mariana y hablar un poco al respecto, una historia se salió de contexto. En formato de video, Samuel mostró cómo hasta en su matrimonio hay problemas. Mientras García Sepúlveda se encontraba frente a la cámara, su esposa lo abrazaba y él aseguró "también nos enojamos de repente".

Ella, sin saber de qué se trataba, volteó a ver a su marido para darse cuenta de que estaba siendo grabada. Con una aparente sonrisa, la creadora de contenido le dijo "síguele, síguele" y él, como si no supiera la razón de su enojo, solo alcanzó a preguntarle a qué se refería. Mariana Rodríguez lo animó a contar lo sucedido, por lo que Samuel confesó que la influencer había estado de "fisgona" en su cuenta de Instagram.

La razón de la pelea fue abordada por el mismo Samuel García. Foto: Instagram @marianardzcantu

¿Mariana está celosa?

Por su parte, la empresaria mexicana solo alcanzó a insinuar que Samuel García sigue a alguien que no es de su agrado, razón por la que se originó el problema. Sin embargo, no se dio a conocer el nombre de la persona en cuestión ni si el enojo de Mariana fue ocasionado por un follow, un like o alguna otra interacción como comentario o conversación con cierta cuenta que le provocó el enojo demostrado por parte del candidato electo a la gubernatura de Nuevo León.