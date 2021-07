Joven argentina rompe en llanto porque recibió la vacuna china: “La peor de todas” | VIDEO

En redes sociales se hicieron virales algunos casos de personas que han recibido la vacuna contra el Covid-19, como el más reciente de una joven en Argentina que rompe en llanto porque le aplicaron la dosis de la farmacéutica Sinopharm.

El video, que fue compartido en TikTok por el usuario Nachitoo Maceira, se hizo viral de inmediato y en él se puede escuchar que la joven habla por teléfono con su abuela, quien al parecer lo tomó como una broma pues se escucha de inmediato: “No te rías, abue”.

Durante el video, que ahora cuenta con más de dos millones de reproducciones, se ve a la joven mientras habla por teléfono y dice tener malestar en el brazo donde le aplicaron la vacuna china, “la peor de todas”, asegura.

“Me pusieron la vacuna china, la peor de todas. Y ahora me re duele, abuela. No puedo mover mi brazo”, dice la joven al teléfono mientras llora desconsolada porque no recibió la de la empresa AstraZeneca.

Luego de que el video se hizo viral en redes sociales, a la joven no le quedó más remedio que tomarlo con humor y en el mismo video escribió en los comentarios: “¡Qué difícil ser yo!”.

Vacunación y Covid-19 en Argentina

Este lunes 12 de julio el Ministerio de Salud en Argentina informó que hay 14 mil 989 nuevos casos de Covid-19, con lo que el número total de positivos ascendió a 4 millones 662 mil 937. Además, se reportaron 99 mil 255 muertes a causa del virus, tras ser notificados 480 fallecimientos en las últimas 24 horas.

De acuerdo con EFE, cerca de 45 millones de habitantes, continúa con la campaña de vacunación contra el coronavirus, iniciada a finales de diciembre del año pasado.

Informes en Argentina han señalado que hasta este momento se han aplicado 24,8 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus, de éstos 19,8 millones han recibido la primera dosis y 5 millones cuentan con el esquema completo.