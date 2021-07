HBO cancela la que fue considerada la mejor serie en el 2020; aquí los motivos

"Territorio Lovecraft" fue considerada una de las mejores series de HBO del 2020, por lo que muchos de los fans esperaban poder contar con una segunda parte, pero lamentablemente para todos los seguidores de este proyecto la productora y HBO determinaron no seguir adelante con la producción de la segunda temporada.

Se dice que al final de la primera temporada los creadores de la serie comentaron que ya estaban trabajando para sacar la continuación del proyecto que revolucionó el género fantástico y de terror en el 2020; inclusive se dice que personas dentro de HBO confirmaron que buscaban contar con ella un año más, pero al final todo terminó con la cancelación de la serie.

La serie basada en el libro de Matt Ruff y que sería un referente dentro del movimiento Black Lives Matter tenía una segunda temporada en mente, misma que ya no seguiría la misma línea de la primera temporada, ya que cuenta con una idea original.

¿Por qué no siguieron adelante?

La realidad es que la gente de HBO tuvo miedo que esta serie no fuera igual de buena en esta segunda temporada, en parte porque ya no seguiría la línea del libro de Ruff, pero también porque en diversas ocasiones donde la productora dejaron las novelas base no terminaron tan bien como esperaban.

Otro de los factores por los que no se siguió adelante con este proyecto tiene que ver con que se pensó que no había material suficiente para poder sacar los 10 capítulos que se esperaban, pero el factor más importante por el que se vino abajo el proyecto tiene que ver con el miedo de no tener el mismo éxito que tuvo en la primera temporada, ya que fue considerada la mejor de la plataforma en el 2020.

De qué iba tratar la segunda temporada

Misha Green, creadora de la serie, explicó que iba a buscar darle continuidad a la novela de Matt, pero con una idea original del equipo de HBO, iba a continuar con el espacio de la narración. Se dice que iba a ser un nuevo mundo situado donde se encuentra Estados Unidos con distintos territorios independientes.