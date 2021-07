¿Habrá cuarta temporada de Anne With an E? Amybeth McNulty por fin lo revela

Netflix sabe muy bien que las series de época son su gran sello de identidad y sin lugar a dudas Anne With an E es la gran demostración de ello. El proyecto televisivo está basado en la vida de Anne of Green Gables que se encuentra basada en la novela clásica de Lucy Maud Montgomery lanzada en 1908.

Esta novela fue retomada por Moira Wally-Beckett para la serie, la cual fue protagonizada por la actriz irlando-canadiense Amybeth McNulty, quien interpretó a Anne Shirley cuando tenía entre los 14 y los 17 años.

Ahora McNulty en una entrevista para el The New York Times, habló sobre su experiencia en la serie, en la cual se retomaba temas delicados como elracismo, explotación infantil, discriminación y el abandono infantil. La actriz que actualmente tiene 19 años reconoce que esta ficción logró dejar en ella una experiencia inigualable.

La actriz señaló que cuando tienes 14 y 15 años eres una persona muy insegura, por lo que al estar en la televisión ella pensaba que todos la juzgan, lo cual le provocó mucha ansiedad.

Sin embargo, destaca que cuando interpretas a un personaje tan fuerte, resistente e implacable, eso te ayuda mucho a superarlo en poco tiempo. Por otro lado comentó que Anne revitalizó la fuerza que pensó que había perdido y eso es una gran parte de lo que es actualmente.

Amybeth McNulty. Foto: Netflix

¿Habrá cuarta temporada?

Amybeth McNulty, también destaca que el hecho de que Anne With an E llegará a una gran cantidad de personas, provocó que muchos de ellos, incluida ella, estuvieran muy decepcionados con la cancelación de la serie. “Lloramos, nos reímos y fue ese extraño proceso de duelo de despedirnos”, comentó durante la entrevistas.

Finalmente comentó que hasta el momento no hay intenciones de Netflix de trabajar en una nueva temporada de la famosa serie, pues comentó que todo sucede por una razón y que fue un muy buen show.