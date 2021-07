Horóscopos: Un amigo te pedirá DINERO y tu pareja requiere tu AMOR este domingo 11 de julio

Aries (21 marzo-20 abril)

Una pareja de amigos te pedirá un favor al que no podrás negarte, si se trata de dinero, procura ayudarles siempre y cuando sean personas de mucha confianza. Procura pasar este tiempo haciendo cosas en casa, ya sea arreglando desperfectos o simplemente más tiempo de calidad junto a la familia.

No te acomodes en tu relación de pareja, porque nunca sabes si las necesidades de las persona que tienes han lado están totalmente satisfechas, mucho mejor opta por hablar con el ser amado y preguntar si todo está bien, si es así, planeen un viaje juntos para revivir los días de noviazgo.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Tauro debe tener cuidado con entregar el corazón demasiado rápido es bueno, pero no dejes que el amor se vaya a otra parte por tu falta de compromiso y arrojo. No olvides revisar tu agenda porque podrías perder un compromiso que hiciste hace algún tiempo, si no te organizas podrías lastimar los sentimientos de alguien que necesita verte desde hace algún tiempo.

Hacer una rutina de ejercicios y una alimentación con abundantes vegetales y proteína puede llevarte a perder peso de manera lenta pero segura, comienza desde hoy, no te arrepentirás. Un persona muy cercana requiere que la saques de una situación engorrosa, probablemente se ha encerrado en sí misma y les cuesta trabajo salir.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Es momento de comenzar a cuidar tu salud Géminis, evita la carne demasiado procesada como salchichas y otros embutidos, contiene mucho sodio. Si te encuentras lejos de tu familia, no dudes en hacer ese llamado, ellos lo agradecerán y tú te sentirás mejor.

Una visita inesperada puede llegar a tu puerta, quizás no será una experiencia agradable porque puede tratarse de alguien que te causó algún daño, no abras la puerta a un nuevo acercamiento si no quieres. Estás extrañando la etapa de aprendizaje, donde tus guías te daban pautas para seguir y poder tener mejores resultados.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Cáncer necesita estar bien con todo su mundo el día de hoy, esto es de suma importancia para el día de hoy, ya que problemas podrían surgir y necesitarás muchas fuerza para sortearlos. Aún no es momento de alocarse y volverse irresponsable. Debes estar consciente de que esta época es para trabajar y lograr tus objetivos.

Tienes un buen equipo de trabajo, por lo que contribuye con tus conocimientos y con tu experiencia. Si estás recién ingresando a un puesto laboral, se respetuoso e intenta aprender de tus superiores. Confía en tus amigos, porque ellos quieren lo mejor para ti, no dejes de seguir un buen consejo que una persona muy querida te dará el día de hoy.

Leo (23 julio-22 agosto)

Aprovecha el tiempo y comparte con la persona que quieres, será un buen día para ambos si se lo proponen. Si estás en etapa de estudio recuerda que estás pronto a enfrentar decisiones que pueden cambiar tu vida, no dejes para otro día lo que debes pensar desde este mismo momento. Estás careciendo de comprensión hacia los demás y sus problemas.

No eres la única persona en el mundo, por lo que debes intentar entender que muchas veces las personas lidian con muchos asuntos a la vez y no pueden estar disponibles para ti todo el tiempo. Tu jefe podría estar requiriendo más esfuerzo de tu parte, no creas que es algo persona contra ti, solo trabaja un poco más duro.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Estás perdiendo los estribos de manera muy rápida, no dejes que esto te suceda. Recuerda siempre respirar, contar hasta diez y luego responder a quien te esté causando problemas. El actuar con rabia solo te traerá más problemas y será más difícil salir de la situación si dejas que esto suceda.

En los estudios, vuelve a retomar el camino y deja de lado las fiestas y las salidas nocturnas por un tiempo, estás en un periodo en el que debes concentrarte más en lo que te ayudará a cumplir tus sueños. El amor no puede esperar más, por lo que si tienes interés en alguien en particular, deja de aplazar una cita con esa persona, podría comenzar a alejarse de ti.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Existen ocasiones donde personas que han pasado por nuestra vida, pero no hemos visto de buena forma o no nos hemos percatado de sus buenas intenciones, regresan sin que los llamemos. Hoy podría ser el día en que recibas una agradable sorpresa de alguien que está pensando en ti hace un buen tiempo.

Si alguien no ha respondido a tu mensaje no concluyas rápidamente que tiene poco interés en ti o que no tiene deseos de comunicarse contigo. Entender el comportamiento humano es complicado y debemos estar bien abiertos a relacionarnos de la mejor manera con el medio.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Escorpio tiene una buena racha el día de hoy, procura utilizarla con mucha sabiduría. Si te encuentras en una buena situación económica, dale un regalo a la persona amada, no escatimes en gastos para arreglar los problemas, si tienes una llave de paso averiada o algún artefacto que no funciona bien, prueba cambiarlo y te evitarás dolores de cabeza.

No te pierdas entre la gente en tu trabajo, trata de sobresalir con una buena forma de trabajar y ordenando tus prioridades, no tienes que perder la confianza en que estás realizando un buen trabajo. Recuerda que muchas veces el silencio es un gran aliado, pero no te sirve en este momento, ya que debes comunicar a la persona amada tu estado de ánimo.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

La naturaleza se renueva por sí misma y de forma tranquila y pausada. Estás en una excelente etapa para delegar responsabilidades a otros y liberarte un poco la carga que pesada que llevas sobre tus hombros. Si estás intentando tener hijos, debes esperar un tiempo más, aún no es momento de dar ese salto.

Si resulta que estás esperando un hijo, transmite siempre buena energía y buenos deseos a ti misma o a tu pareja. Estás perdiendo momentos de diversión y de dispersión sumamente valiosos debido a la carga de trabajo. No trates de que todo se acomode por sí solo, sino que también pon de parte y ordena tus prioridades.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Un amor nuevo podría venir para los Capricornio sin compromiso, no dejes pasar la oportunidad, si no te sientes preparado para una relación se honesto con esa persona para que ella decida si quiere seguir involucrándose sentimentalmente contigo o no. La naturaleza es un buen refugio para quien busca consejo.

Puedes encontrarte con una persona en la calle o en el parque que esté dispuesta a darte un valioso consejo, no desaproveches la oportunidad encerrándote en tus obligaciones. El alma es una parte fundamental de tu ser y así como tu cuerpo también debe ser cuidada. Si te sientes solo en este tiempo, siempre puedes conocer gente y hacer nuevas amistades.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Acuario tiene todo para ser feliz el día de hoy, es tiempo de comenzar a dejar de lado lo malo y apreciar lo bueno. El tiempo con la familia es vital, si tienes hijos procura pasar tiempo con ellos y vuelve a jugar, será bueno para ti también y te aliviará de las tensiones del día a día.

Dolores musculares podrían ocurrir el día de hoy, por lo que trata de relajarte, pide un masaje usando alguna loción especial para ello. Una aventura está esperando por ti y puedes decidir desde hoy el comenzar a vivir este gran acontecimiento. Practica algún deporte o da un paseo hacia un lugar que tenga relación con el agua y el mar, lo estás necesitando en tu vida.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Si te encuentras con un problema existencial, busca ayuda con un especialista o en algún lugar de relajación. Piscis está pasando por un buen momento y sales de un problema laboral y amoroso. Su salud quizás estuvo un poco delicada en algún momento o un familiar necesitaba de atención debido a este mismo tema, por lo que puede haber estado pasando por un periodo de agotamiento.

Una persona que tiene muy buenas intenciones estará cerca tuyo el día de hoy, probablemente no te darás cuenta, pero te va a dar un sabio consejo. Un abrazo sincero con tu pareja, ver una película juntos como cuando estaban de novios o simplemente conversar sobre su jornada en la intimidad puede ser un final perfecto para la jornada.

Frase del día: "La vida debe ser comprendida hacia atrás, pero debe ser vivida hacia delante" - Kierkegaard