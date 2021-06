¿Sailor Moon forma parte de la mitología griega? Este hilo en Twitter lo explica

Sailor Moon es una serie de manga que llegó a la televisión en la década de los 90 que se basa en el subgénero del anime "chicas mágicas". Este anime tiene como tema principal a un grupo de mujeres que poseen poderes u objetos que las convierten en seres maravilosos. Se cree que Sailor Moon fue una de las producciones que revolucionó el anime, pues gracias al desarrollo de su historia no solo logró captar al público femenino, también la audiencia masculina se interesó por conocer más sobre estos personajes.

El pasado 3 de junio, la película "Pretty Guardian Sailor Moon Eternal" llegó a Netflix, convirtiéndose en uno de los títulos más esperados por los suscriptores de dicha plataforma. Aunque este filme fue anunciado como uno solo, en realidad se trata de dos películas que representan la continuación de la serie "Sailor Moon Crystal". Además, tanto la tercera temporada como las películas fueron dirigidas por Chiaki Kon, una experta en la saga.

¿Cómo se relaciona con la mitología griega?

Con el furor provocado por la llegada de las películas a Netflix, la cuenta de Twitter especializada en videojuegos @PT_Button publicó un hilo en el que pretende explicar la relación entre Zeus y la trama de Sailor Moon, manga creado por Naoko Takeuchi. De acuerdo con Push the Button, la inspiración principal en esta obra es el relato de Selene y Endimión, la diosa menor de la Luna y un antiguo rey.

En la versión más conocida del mito, Endimión era nieto de Zeus, pero se vio envuelto en un golpe de estado que lo alejó del poder y lo orilló a refugiarse en las cuevas del monte Larmos, donde se dedicó al pastoreo y la agricultura. Durante la noche, el hombre contemplaba tanto la Luna que se enamoró de ella. Selene, bajó del satélite y encontró al pastor dormido, la atracción entre ambos era tal que la diosa también se enamoró.

A partir de ese día, Selene bajaba a dormir a un lado de Endimión, hasta que él la encontró y le confesó su amor. Como en gran parte de los mitos griegos, la diferencia entre las deidades y la humanidad solían complicar todas las relaciones. Sin embargo, con el objetivo de que esta condición no los separara, el pastor le pidió a la pequeña diosa que le concediera vida y juventud eternas. Ella no podía otorgarle tales virtudes, pero acudió a Zeus para solicitarle ese favor. Zeus le concedió a Endimión que el tiempo no pasaría sobre él a lo largo de la noche, cuando se encontraba con Selene. Ella le prometió a su amado que lo visitaría cada noche y solo se iría de su lado al amanecer.

¿Sailor Moon es una nueva versión del mito?

De acuerdo con Push the Botton, este manga es una reinterpretación de la historia, adornada con personajes como los gatos mágicos y las transformaciones. Si eres fan de esta serie, notarás que cada personaje cuenta con personalidades y características de los dioses griegos, como Sailor Venus, quien es comparada con Afrodita o Sailor Plut, quien tiene una estrecha relación con Chronos y por eso es la guardiana del tiempo.

