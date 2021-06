Qué significa “Lástima Margarito”? Una de las frases utilizadas por AMLO contra sus adversarios

Este lunes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador se refirió en su conferencia mañanera a las elecciones del domingo 6 de junio por cuyos resultados felicitó a los mexicanos al asegurar que fue una victoria de la democracia en México. También aprovechó un segmento de su alocución para expresarse sobre sus adversarios y para ello utilizó una de las frases más curiosas que existen entre los mexicanos: “Lástima Margarito”.

López Obrador se mostró satisfecho de los resultados electorales y aseguró a sus oponentes que si quieren quitarlo de su cargo lo podrían hacer el próximo año, cuando se realice la consulta de revocación de mandato: “Se los mando a decir a mis adversarios, no se pudo ahora, ni modo, lástima fifís, lástima Margarito, pero al revés. Pero ahí viene la revocación del mandato y a eso me someto, si la gente dice ‘ya no queremos que continúe el Presidente’, vámonos a Palenque”, señaló el mandatario.

Si bien es cierto que el presidente, al igual que muchas personas en México, suelen utilizar frases que tienen un arraigo entre la sociedad, algunos suelen desconocer su significado o su origen. Su uso se ha vuelto tan cotidiano que tan solo al escucharlas se puede comprender la intención del mensaje, así es como habrá ocurrido el día de ayer durante el mensaje que dio el presidente a sus adversarios: “lástima Margarito”.

Una frase que expresa burla hacia otra persona

“Lástima Margarito” es una frase que se suele decir para expresar burla hacia otra u otras personas; se utiliza cuando a alguien las cosas no le han salido como esperaba, o también cuando ocurre algo trágico, por lo que es muy recurrente cuando alguien quiere hacer énfasis en este punto.

Estas dos palabras que conforman tan peculiar frase tienen su origen en la década de los ochenta, en concreto al interior de las instalaciones de IMEVISIÓN, lo que ahora conocemos como TV Azteca, en un programa llamado La Caravana, el cual tenía como protagonistas a Ausencio Cruz y Víctor Trujillo.

Durante las emisiones, casi al finalizar el programa, aparecía un sketch llamado “La Pirinola”, el cual emula a un programa de concurso donde el participante podía llevarse millones de pesos, de aquellos años, como premio. El conductor del sketch era un personaje llamado Johnny Latino, interpretado por Víctor Trujillo, y el concursante era Margarito Pérez, representado por Ausencia Cruz.

Resulta que al inicio de este concurso Margarito siempre resolvía sin problemas la primera ronda, pero más adelante nunca conseguía llevarse los millones de pesos del premio, esto debido a un “truco” que tenía el concurso. En este momento Johnny Latino utilizaba una peculiar frase para anunciar que el participante perdía; “Láááá-stiiiii-maaaaa Mar-ga-ri-to”, misma que quedó graba en la sociedad de aquellos tiempos y permanece vigente en la actualidad.

