Pareja tiene 20 bebés por gestión subrogada; buscan tener más de manera natural

Muchas parejas tienen el deseo de formar una familia, compartir grandes momentos en su relación, comprar una casa, un vehículo, una mascota, viajar, hacer ejercicio, entre otras actividades y objetivos de vida, pero al final pretenden estar juntos en las buenas y en las malas.

Algunos no quieren tener hijos, pero otros sí quieren ser padres, ya sea de uno o dos pequeños. Sin embargo, hay personas que prefieren tener tres, cuatro, cinco o más, tal es el caso de una pareja en Georgia que decidió tener 20 bebés en más de un año. Así como lo leyó, la pareja tuvo 20 bebés gracias a la gestión subrogada.

La pareja y sus 20 bebés

En marzo del año pasado, Galip y Kristina Öztürk tuvieron a su primer hijo gestado llamado Mustafa, por lo que decidieron seguir con dicha práctica y tener más bebés, ya que ambos coincidían en tener una familia grande, y de esta manera, tuvieron a sus 20 crías.

La pareja pagó 10 mil 900 dólares por cada embarazo. Además, la mujer señaló que gastan entre 5 mil y 6 mil dólares semanalmente para mantener a sus pequeños. Tiene 16 niñeras y ocupan 20 paquetes grandes de pañales y 53 paquetes de fórmula para éstos en 7 días.

También Kristina dijo que ya no planea recurrir en un futuro a la gestión subrogada, pero no descarta tener más hijos de manera natural. Aunque dijo que no de inmediato, porque necesita estar cerca de sus bebés, y reconoció que es difícil ser madre de tantos bebés.

¿Qué es la gestión subrogada?

La gestión subrogada o por sustitución es un método de reproducción asistida, que se caracteriza porque la mujer que gesta al bebé no es finalmente la madre del mismo.

La mujer, que será conocida como gestante, accede a gestar al hijo de otra persona o pareja. A los padres del bebé se les llama “padres de intención”. De esta manera, si es posible éstos aportarán los óvulos y espermatozoides, de manera que el pequeño será biológicamente de ellos. En caso de la madre no aporte el material genético, se recurre a una donante.

Lo ideal es que la gestante solo aporte el útero para mantener el embarazo y tener al bebé.

Luego del parto, el pequeño es entregado a los padres de intención. Antes de esto, se debe de formar un contrato entre ambas partes en el que la gestante renuncia al derecho de la maternidad.

Desde el punto de vista ético y emocional, llega a ser una técnica compleja, ya que rompe con la idea tradicional de cómo se forma una familia.

