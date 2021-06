Así luce el VOCALISTA de Tokio Hotel en la actualidad; luce IRRECONOCIBLE | FOTOS

La agrupación alemana de rock-pop Tokio Hotel se popularizó en el 2008 entre los jóvenes debido a sus extravagantes looks y sus canciones melancólicas que se acoplaban con la moda emo.

Sin embargo, con el paso de los años la banda se alejó de los reflectores y poco se supo de ellos tras el lanzamiento de su álbum “Humanoid” en el 2009.

¿Qué fue de la agrupación?

Los líderes de la banda, los gemelos Bill y Tom Kaulitz se mudaron de su ciudad natal Leipzig, Alemania a California, Estados Unidos, donde estuvieron por algunos años sin sacar disco y mostrarse ante las cámaras.

No fue hasta el 2013, cuando el grupo alemán anunció su regreso con el disco “Kings Of Suburbia”, un disco totalmente diferente a los anteriores, pues los jóvenes emos ya no eran los mismos que en el 2008.

Además, la apariencia de los integrantes cambió, sobre todo la de los gemelos, pues Bill dejó atrás el delineador y el cabello negro y alocado que solía usar.

Foto: Bill Kaulitz en 2009

¿Cómo lucen actualmente?

Actualmente Tom Kaulitz se encuentra casado con la supermodelo alemana Heidi Klum, mientras que su hermano Bill Kaulitz se encuentra soltero, pero aún vive junto a su gemelo y la modelo en los Estados Unidos.

Por otro lado, el bajista Georg Listing tiene una novia alemana llamada Susanne Knispel, mientras que el baterista Gustav Schäfer se encuentra casado con Linda, con quien tuvo una hija.

Sin embargo, el que más ha llamado la atención es Bill Kaulitz, pues su imagen cambió totalmente con el paso de los años y aquí te lo mostramos.

Foto: Bill Kaulitz en 2014

A través de sus redes sociales, Bill ha mostrados sus cambios de look, pues ya no usa maquillaje y actualmente tiene el cabello de color rubio con barba y hasta bigote.