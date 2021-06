Captan a Timothée Chalamet y Lily-Rose Deep juntos nuevamente | FOTOS

Tal parece que el actor franco-estadounidense Timothée Chalamet, quien es conocido por su papel en el filme "Call me by your name", se encuentra nuevamente saliendo con la hija de Johnny Deep, Lily-Rose, pues recientemente ambos fueron captados saliendo de un edificio en Nueva York, Estados Unidos.

¿Están saliendo?

De acuerdo con Daily Mail, el joven de 25 años fue visto saliendo de un edificio con la joven de 22 años, ambos portaban cubrebocas, ropa cómoda y unas gafas obscuras.

Sin embargo, la pareja tomaba su distancia y no mostraron signos de afecto, pues no hubo ni besos, ni abrazos, mucho menos se tomaron de la mano.

Ante esto, muchos aseguran que los jóvenes y talentosos actores han retomado su relación, pero ninguno ha confirmado nada al respecto.

Así fue su primer rompimiento

La pareja se conoció en el 2019 cuando se encontraban grabando la película de Netflix “The King”, donde ambos interpretaron a la pareja principal del filme.

Más tarde, Timothée y Lily fueron vistos bajo la lluvia mientras se daban un dulce beso, lo que confirmó su relación en aquel entonces.

Tras este beso, ambos fueron captados en diversas ocasiones en diferentes ciudades de Europa, fue el caso de Venecia y París.

Sin embargo, en el 2020, Lily-Rose se declaró soltera durante una entrevista para la revista Vogue, lo que confirmó que ella y el actor estadounidense ya no estaban saliendo.

A pesar de esto, hace unos meses, en abril, la joven pareja fue vista en las calles de NY y este martes se les vio nuevamente juntos.

Con información de Daily Mail y El País

PAL