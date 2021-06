¿Te sabes tu CURP de memoria? Dedican MEMES a personas que tienen este "superpoder"

A través de Twitter se ha hecho tendencia una divertida habilidad que no muchos poseen y que otros adquieren con la transición al mundo de los adultos, que consta de saberse de memoria su Clave Única de Registro de Población (CURP) que consta de 18 dígitos de letras y números, misma que parece ser muy complicada de memorizar que hasta se ha considerado como un "superpoder"

Cabe destacar que la CURP sigue una lógica bastante sencilla de tus datos personales, y otros de la entidad a la que perteneces en las que los primeros 10 dígitos de esta clave son las iniciales de tu apellido tu nombre y tu fecha de nacimiento.

¿Un superpoder?

Al menos en México, esta clave de identidad, es muy utilizada para realizar múltiples trámites de acuerdo al estado en donde te encuentres, como darte de alta un Centro de Salud, o viajar de un estado a otro en algún medio de transporte certificado como en autobús o avión, e incluso elegir a los que representan a los ciudadanos de cada estado.

Por ello, al ser esta una habilidad que con el tiempo se va adquiriendo, y muchos la han identificado como la RFC pero "con más caracteres", cuando una persona recita su CURP de memoria y sin equivocarse, resulta ser sorprendente, lo cual desató una ola de memes entre los internautas.

El tuit de la usuaria @wnubew, fue la que desató una discusión entre los usuarios de Twitter, sobre quién se sabía de memoria su CURP;

Que clase de monstruo se sabe su curp de memoria — Yo tu soberana. (@wnubew) June 2, 2021

Después de este tuit, muchas personas respondieron a este comentario con una ola de Memes como respondiendo al comentario con sarcasmo e ironía:

Justo como los explicó uno de los tuiteros, la CURP está conformada por las primeras dos letras de tu apellido paterno, la primera de tu apellido materno, y la primer letra de tu nombre de pila, posteriormente tu fecha de nacimiento a dos dígitos. Lo único que hay que memorizar, es la homoclave que sigue a continuación de esos 10 dígitos y finalmente el dígito verificador.

En este enlace podrás verificar tu CURP, si aún no te has registrado o no te los ha memorizado.

