En Bogotá, joven que protestaba es regañado por su padre frente a policías | VIDEO

En redes sociales circula el video del momento en que un joven es reprendido por su padre por haber acudido a las manifestaciones, pues el hombre argumentó molesto que su hijo sabe nada sobre lo que sucede en el país y, por tanto, no tiene motivos para salir a protestar.

El pasado miércoles se realizó la jornada de Paro Nacional en Colombia, donde decenas de personas salieron a las calles para manifestar su rechazo al gobierno de Iván Duque y la violencia policial, algo a lo que habría acudido el joven que fue regañado.

En el video se puede ver que todo sucedió alrededor de la una de la mañana en Bogotá, cuando el padre pudo haber sido llamado por la policía para informarle que su hijo había sido detenido tras su participación en las protestas por el Paro Nacional.

Se puede ver al joven sentado en la banqueta rodeado de policías, mientras agacha la cabeza y es regañado por su padre quien le pide una razón por la que estaba en la manifestación ya que él no se encuentra bien informado de lo que sucede en Colombia.

“¿A qué vino? ¿A protestar? ¿A qué? Dígame una de las razones, ¿A qué vino a protestar? Con tantas mentiras, no sabe nada del país y viene a protestar, dígame una razón, una no más y se la acepto, no sabe nada”, dice el padre al joven quien se encuentra rodeado de policías.

Aunque se ha señalado que fue detenido, no se ha brindado más información sobre lo que pudo haber sucedido antes de ser captado el momento en que el padre reprende a su hijo, por lo que se ha señalado que su padre habría acudido ante el llamado de las autoridades.

Debate por regaño a joven manifestante

En redes sociales los comentarios no se hicieron esperar por el regaño del padre, algunos señalaron que el joven apoyaba la causa por la que decenas de personas salieron a manifestarse en la jornada del Paro Nacional.

Sin embargo, otros aplaudieron el regaño del papá y cuestionaron si los jóvenes saben realmente por qué la gente sale a manifestarse, pues señalaron que muchos lo hacen por seguir a sus amigos o realizar todo tipo de destrozos durante las protestas sin tener más conocimiento del tema.

Este no es el primer caso de un padre que regaña a su hijo por manifestaciones en Colombia, pues una madre sorprendió con cinturón en mano a un joven en plena protesta y comenzó a regañarlo, pero esta vez la mujer no se marchó del lugar hasta que su hijo se fue con ella.

