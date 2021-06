Mariana Rodríguez se burla del 'inglés británico' de Samuel García, gobernador electo de Nuevo León

El Gobernador electo de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, de nueva cuenta protagonizó un gracioso momento al intentar hablar inglés, situación que su esposa, la influencer Mariana Rodríguez Cantú aprovechó para reírse de él.

Actualmente Samuel García se encuentra llevando a cabo una serie de reuniones para cumplir sus compromisos, por lo que busca atraer inversión.

Es por esta razón que un video trató de comentar a sus seguidores en las redes sociales sobre su viaje rumbo a Washington D.C, Estados Unidos, ciudad donde abordará con diferentes personas temas como la reactivación económica, entre otras cosas.

Se burla Mariana en sus historias de Instagram

Fue por medio de una serie de historias compartidas de sus perfil en Instagram, se puede escuchar como Samuel García intentó hablar en inglés, sin embargo su pronunciación no fue la más legible y correcta.

“Yes, indeed, of course… The visit it´s gonna be in english, in british accent, which is better than yours”, se puede escuchar decir a Samuel García.

Luego de este momento Mariana Rodríguez, al escucharlo no pudo evitar reírse, por lo que al final del video se le escucha decir riendo “se pasa”.

Sin embargo posteriormente Samuel García, le respondió en inglés que eso no era nada gracioso, por lo que Mariana le respondió “Yes, it is. It´s hilarious”, frase que de nueva cuenta molesto de gran forma al próximo gobernador del estado de Nuevo León.

