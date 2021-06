Instagram: Cómo publicar fotos y videos desde la computadora, PASO a PASO

Instagram es una de las redes sociales más populares en la actualidad pues de acuerdo con cifras de la propia plataforma, en 2020 tenían más de mil millones de usuarios en todo el mundo, sin embargo, Instagram aún tiene ciertas limitaciones como el impedimento de publicar contenido desde una computadora y por ello, la plataforma propiedad de Facebook puso a prueba una versión que finalmente permitiría publicar desde la versión de escritorio para mantenerse dentro del gusto de los usuarios.

El encargado de dar a conocer esta nueva función de la plataforma de Instagram fue el consultor de medios Matt Navarra, quien, a través de su perfil de Twitter, además de difundir la noticia, se dio a la tarea de explicar a los usuarios de esta red social cómo publicar fotos y videos desde la computadora paso a paso.

Cabe mencionar que esta nueva función no está disponible para todos los usuarios pues solo se lanzó para cierto número de usuarios y aunque se desconoce cómo fue este proceso, Navarra dio a conocer las nuevas funciones de la versión de escritorio de Instagram.

¿Cómo publicar fotos y videos en Instagram desde una computadora?

Como se mencionó antes, publicar fotos y videos en Instagram desde una computadora era una necesidad de los usuarios de esta red social, sin embargo, muy pronto será una realidad y para ello, según explica Matt Navarra, lo primero que se debe de hacer es iniciar sesión en la versión de escritorio de Instagram.

Posteriormente, ir a la parte superior derecha donde está el ícono “+”, el cual se ubica entre los mensajes y la opción de “explorar”. Al seleccionar “+” aparecerá la leyenda “Nueva publicación”, al seleccionarla te dará la opción de elegir un archivo de video o una fotografía que este alojado en tu ordenador, por lo que deberás seleccionarlo y confirmar que deseas subirlo.

¿Se pueden editar las fotos?

Esta nueva versión de prueba de Instagram, tiene previsto funcionar tal como lo hace en dispositivos móviles pues previo a subir cualquier video o fotografía, la aplicación ofrecerá la opción de editar los archivos utilizando sus diferentes filtros y elementos para decorar las imágenes, además, también permitirá modificar el brillo, la saturación, orientación de la imagen y hasta recortarla.

También se podrá editar la descripción del video o de la imagen y hasta agregar ubicación pues como se mencionó antes, esta versión tiene el objetivo de funcionar tal como lo hace en dispositivos móviles.

¿Se podrán subir historias?

De momento, los reportes de la nueva versión de escritorio de Instagram no señalan si se podrán subir o no historias desde la computadora, sin embargo, esta posibilidad de incluir historias en la versión de escritorio ha generado todo tipo de opiniones, pues mientras algunos mencionan que no son necesarias, otros argumentan que es una herramienta que debe estar en la versión de escritorio pues les permitiría experimentar con nuevas formas de publicar contenido.

¿Cuándo estará disponible para todos?

Hasta ahora, la plataforma no ha dado a conocer cuál será la fecha exacta en la que la versión de escritorio de su aplicación estará disponible para todos sus usuarios, sin embargo, se espera que sea en algún momento del segundo semestre de este 2021 cuando sea lanzada.

