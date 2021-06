Disney le cambiará el nombre a la nave de uno de nuestros mandalorianos favoritos

Desde que llegó al mercado la plataforma de streaming Disney Plus, los seguidores de franquicias como Marvel o Star Wars han disfrutado de varias series originales basadas en personajes entrañables. Del lado de los superhéroes más poderosos del universo tenemos la historia de WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier o Loki, que está por finalizar en un par de semanas, eso sin olvidar que vienen otras series y algunas películas que forman parte de la Fase 4 como Black Widow, Dr. Strange in the Multiverse of Madness o Eternals.

Mientras que del lado de la saga creada por George Lucas tenemos sin duda a The Mandalorian, cuyas dos primeras temporadas hicieron que nos enamoráramos de Din Djarin, interpretado por Pedro Pascal, o de Grogu, a quien los fanáticos decidieron decirle de cariño Baby Yoda debido a su enorme parecido con el querido Maestro Jedi.

A lo largo de sus 16 capítulos fuimos testigos de lo que Mando hizo para salvar al pequeño, además de la aparición de importantes personajes como Luke Skywalker (Mark Hamill), Ahsoka Tano (Rosario Dawson) y hasta el mejor cazarrecompensas mandaloriano que hemos visto en la franquicia: Boba Fett (interpretado por Temuera Johnson).

Además, durante la segunda temporada de The Mandalorian, pudimos ver que no era el único oriundo de su extinto planeta (como se creía), ya que aparecieron además de Boba Fett, otros personajes con armadura mandaloriana como la líder Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff), Koska Reeves (Sasha Banks) y Axe Woves (Simon Kassianides).

Cambiarán el nombre a la nave de un mandaloriano

Y justo cuando la segunda temporada de The Mandalorian llegó a su capítulo final, donde vemos como Grogu se va con Luke Skywalker para entrenar, es que se confirma que habrá una tercera entrega prevista para finales de este 2021 -aunque probablemente se retrase-, pero fue tal el éxito de la aparición de Boba Fett que también se anunció una nueva serie inspirada en este personaje, que llegará en diciembre de este año a Disney Plus: El libro de Boba Fett.

Para nadie es un secreto que Disney se hizo de los derechos de la franquicia de Star Wars y en general de LucasFilm allá por 2012, por lo que es dueño de las historias y personajes, razón por la que, de considerarlo necesario, podría adaptarlos o cambiarlos según sea el caso.

Y es por ello que pronto podríamos tener que aprendernos un nuevo nombre para la nave de uno de los más queridos mandalorianos de la saga. Y es que recientemente el medio especializado en Star Wars, Jedi News, reveló que la casa de Mickey Mouse pretende 'darle las gracias' al Esclavo 1, la nave de Boba Fett.

El mes pasado, durante los LEGO Fan Media Days, Jens Kronvold Frederiksen y Michael Lee Stockwell, altos ejecutivos de LEGO Star Wars, dieron a conocer que no habrá más Esclavo 1, sino que próximamente simplemente se llamará la Starship (nave estelar) de Bobba Fett. Y añadieron que es el mismo destino correrán otros elementos de la franquicia, pues Disney no quiere ya sus antiguos nombres. Las razones de esta decisión no se conocen, afirmó Jedi News.

¿Qué te parece este cambio en el nombre de la nave de Boba Fett? ¿Crees que afecte en la aceptación de los fans no sólo de la serie, sino de todos los productos promocionales de franquicia de Star Wars?

OVH