La historia de “All you need is love” de The Beatles y la primera transmisión vía satélite en vivo

Héctor Escalante, colaborador de El Heraldo Radio, habló sobre la canción “All you need is love” de The Beatles.

Durante la transmisión del “Informativo de fin de semana” con Sofía García y Alejandro Sánchez, Escalante contó que en 1967, por primera vez, se hizo una transmisión vía satélite por televisión. Actualmente, esto se ve y se dice fácil, pero antes era más complicado y novedoso.

Mencionó que hace 54 años, la BBC en Londres hizo el esfuerzo por hacer una transmisión mundial del programa denominado “Our World” (Nuestro mundo), participando 28 países, entre ellos México.

Agregó que en Reino Unido estaban esperando la aparición de The Beatles, por lo que le pidieron a John Lennon que diera un mensaje muy fácil para que el resto del mundo pudiera entender, por lo que dos semanas antes, comenzó a escribir la muy breve letra de “All you need is love” y que es reconocida a nivel mundial.

Señaló que, en ese entonces, había 3 mil 500 millones de personas en el mundo y de ellas 400 millones vieron a la agrupación en la transmisión en vivo, en donde también estuvieron invitados otras personalidades como Eric Clapton y Mick Jagger.

“Es una canción que todos conocemos, es una canción extraordinaria. La (revista) Rolling Stone la cataloga dentro de las 500 mejores canciones de todos los tiempos… ¿Quién no ha escuchado “All you need is love? Hoy sabemos que fue una canción hippie en su momento”, señaló.

Escalante también dijo que este mes del orgullo LGTB+ es una canción apropiada, por lo que es muy importante hablar de este tema.

Reiteró que hoy se ve tan fácil y disfrutar de un programa en otra parte de mundo, pero en esa época la expectativa que había a nivel mundial de por fin poder ver la transmisión vía satélite, que lo que estuviera en Inglaterra se estuviera viendo en vivo.

