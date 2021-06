Critican a Nike por promover imagen de ‘influencer gordita’

La más reciente campaña publicitaria de Nike México ha desatado una lluvia de críticas a favor y en contra por incluir a una joven ‘influencer con sobrepeso’ como imagen de la marca, lo que para muchos ha generado repudio por considerar que se está ‘romantizando’ la obesidad.

Las críticas se han enfocado en la persona de la joven ‘influencer’ conocida como Herly, misma que se ha hecho famosa en redes sociales (sobre todo Instagram y Tik-Tok) con su personaje de Tomás ‘El incrédulo’, quien adopta mensajes de tono machista mientras se ‘disfraza’ con un filtro para el video.

La fama de Herly llamó la atención de la compañía deportiva y con el auge de la promoción utilizando a figuras mediáticas, iniciaron los contactos para incluir a la joven junto con otros personajes en un proyecto, sin embargo, el resultado no ha sido lo que esperaban por los comentarios vertidos en las redes sociales principalmente.

“Te imaginas un día ir por la ciudad y ver tu cara en un espectacular, es un sueñooooooo”, reza el mensaje de Herly en su cuenta de Instagram, junto con la imagen de la campaña en la que aparece vestida con ropa oscura y chamarra floreada.

Con ese mensaje de Herly y la imagen de la campaña (en la que se ve con el pelo pintado de rosa y vistiendo un conjunto en amarillo y negro, además de tenis de la marca), de inmediato surgieron las críticas y comentarios por su apariencia ‘redondita’ que no encaja con los supuestos estándares de salud y vigor que enarbola la marca deportiva.

Ante la lluvia de comentarios ‘mala leche’ la chica salió a defenderse y contestar los comentarios de sus detractores a través de dos mensajes en sus redes sociales.

En el primero difundido en su cuenta de Twitter, Herly indicó lo siguiente:

“Tengo espejo en mi casa, me hago estudios mensuales, estoy al pendiente de mi salud física y emocional, neta ¿les pesa tanto que una persona de talla grande esté en un anuncio de ropa deportiva? Nadie quiere promover la obesidad…”

Y muy ad-hoc con su personaje, subió una imagen en GIF en el que muestra un meme haciendo mofa de las críticas a su persona.

Sin embargo, otras voces se mostraron empáticas con el resultado de la campaña publicitaria y manifestaron su simpatía por encontrar en las calles una publicidad de la marca con un personaje que es muy gracioso en redes, además de presentar algo diferente a lo que nos tiene acostumbrados.

Los mensajes fueron de un lado para el otro y mientras tanto, Nike no ha cedido a los comentarios y mantiene su campaña en espectaculares, vallas, pantallas y dispositivos, además de impresos alrededor del país.

Recordemos que no es la primera vez que Nike hace este tipo de publicidad de forma inclusiva, ya en Estados Unidos también se promovió la imagen de una jovencita afroamericana con sobrepeso, al igual que otras marcas, así que no debería ser algo extraño, sin embargo, parece que para algunos todavía no se puede dar ese paso en plano siglo XXI.

