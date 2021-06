Por error, siembra mangos más caros del mundo y ahora pagan seguridad para cuidarlos

A pesar de que en México podemos disfrutar de un delicioso mango prácticamente cualquier día del año, en otros países del mundo este tipo de frutas tropicales no son tan comunes y por ende no son nada baratas, debido a ello una pareja de agricultores decidió sembrar su propio árbol frutal en India, sin embargo nunca imaginaron que incluso tendrían que invertir en seguridad privada para cuidar sus mangos y no se los roben.

La extraña, y para algunos desesperada, medida se dio ya que la variedad que sembró esta pareja se trata de una de las más apreciadas y caras del mundo, razón por lo que han contratado un servicio de seguridad privada para proteger sus preciados frutos que llegan a tener un costo de alrededor de 50 dólares.

Según han reportado medios locales, han sido los agricultores identificados como Rani y Sankalp Parihar, residentes de la región de Jabalpur, quienes sembraron dos árboles de un tipo de mango desconocido para ellos pues se los habían comprado a un hombre durante uno de sus viajes en tren.

Tras sembrarlas las plantas poco a poco fueron creciendo por lo que los agricultores se dieron cuenta de que dicha variedad era muy diferente a la que solían sembrar, pero decidieron permitirle que terminara de desarrollarse, y ahora lo celebran, pues se llevaron una gran sorpresa al conocer el resultado final.

Fue cuando los primeros mangos comenzaron a brotar que los duelos notaron la textura y color de los magos, los cuales no eran como los Mangos que conocía, por lo que al investigar descubrieron que se trata de una variedad japonesa poco conocida conocida como Miyazaki o “huevo de sol”, misma que es tan valiosa que es considerado como un obsequio de lujo en japón.

Ante ello la pareja de agricultores, se vieron obligados a contratar un equipo de seguridad, incluidos nueve perros, para proteger su plantación del exclusivo y codiciado mango.

¿Por qué cuesta tan caro el mango Miyazaki?

Este tipo de mango se considera como una de las frutas más caras del mundo debido a que sólo se pueden encontrar en algunas zonas, de un reducido número de países.

Su peculiaridad y principal característica es que los Miyazaki muestran un tono rojizo muy intenso, el cual en comparación con el de los comúnmente conocidos en Centro y Sudamérica tiene un color rubí y se distinguen por su textura delicada y su sabor muy dulce.

La gran mayoría de estos mangos se cultivan en el sudeste asiático, por lo que son nombrados como "huevos de sol" o "huevos de oro", se pueden encontrar en Japón, India, Bangladesh, Indonesia y Filipinas.

Por su dificultad de cultivo y sus contados especímenes, estos frutos se pueden llegar a vender hasta en 50 dólares, alrededor de mil 100 pesos mexicanos. Antes de ser enviados a solo algunos países, estos frutos se someten a una evaluación de calidad y sólo unos pocos seleccionados se etiquetan como "Huevos de sol", siendo estos los de la más alta calidad.

Los agricultores no imaginaron que serían dueños de dos plantas de los mangos más caros del mundo. FOTO: ESPECIAL

SSB