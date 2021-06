TWITCH celebrará el Mes de Orgullo LGBTQIA+ del 23 al 25 de junio

Como un forma de dar voz a ésta comunidad, Twitch tendrá una celebración especial para conmemorar el Mes del Orgullo LGBTQIA+ PRIDE, mismo que contará con invitados especiales y creadores de contenidos que plasmarán su sentir sobre los temas que giran en torno a la mencionada comunidad.

Lo anterior, sucederá del 23 al 25 de junio y Twitch, como una plataforma líder y en comunidad de entretenimiento en vivo, tendrá este espacio con transmisiones especiales desde mañana miércoles 23 de junio y hasta el viernes 25 de junio.

Hablarán de sexualidad y más

La plataforma Twitch expondrá su punto de vista sobre la comunidad LGBTQIA+ para hablar sobre sexualidad y diversidad, de igual forma que se tocará el tema de la inclusión en el mundo de los videojuegos y, finalmente, como se comprende a esta comunidad en la cultura pop.

Las sesiones especiales dedicadas a esto temas se llevarán a cabo entre las 16:00 horas y las 00:00 horas.

A su vez, miembros relevantes de la comunidad LGBTQIA+ local, como los activistas Ophelia Pastrana y Alex Brito; el creador de contenido y conductor de entretenimiento Héctor Trejo; el ilustrador y artista digital Aarón Jandette; y la defensora de la comunidad trans, Ari Vera, participarán en asociación con la ONG local It Gets Better México.

Habrá streamings cada día

El orden de los streamings a suceder del 23 al 25 de junio, serán:

Miércoles 23 de junio

'Just Dance' con Ivxn Fajardo

Panel: #TransEsBello

After: "Fortnite"

Jueves 24 de junio

Dibujemos con Aarón Jandette

Panel: La historia LGBTQ+ en México

Torneo "Super Smash Bros"

After: "League of Legends"

Viernes 25 de junio

Tutorial de maquillaje: Prepárate para Pride

Panel: Mujeres Queer

After: "Dead by Daylight"

De esta forma, Twitch plantea ser "el lugar para la comunidad y –para los creadores– colaborar con otros streamers. Es una excelente manera de hacer crecer tu canal y divertirte en el proceso. Si aún no lo has hecho, tómate un tiempo para expandir tu red de Twitch incluyendo a creadores LGBTQIA+'', expresó Yania Portillo, Asociada de Partnerships en Twitch para SpLatam.

Para finalizar, Twitch ha enfatizado su invitación de unirse a la plataforma y educar a uno mismo u otros sobre los problemas que afectan a la comunidad LGBTQIA+, creando conciencia, donando, hablando o sintonizando las transmisiones de los creadores destacados.

