Tacos en el Top 3 de las comidas más populares del mundo; Son el número uno en Latinoamérica

La gastronomía de América Latina es una de las mejores del mundo. Y dentro de esa gran selección, la de México es inigualable. Cada región de nuestro país tiene platillos representativos y únicos. Por eso, los tradicionales tacos se ubicaron en el Top 3 de los platillo más populares en el mundo. Esto en una encuesta que realizó el portal de gastronomía TasteAtlas.

En la encuesta Top 100 Most Ppopular Dishes in the world, hay 12 platillos de Latinoamérica entre los más populares del mundo. Y nueve de ellos son mexicanos. La encuesta se realizó entre más de 10 mil comidas y bebidas que estaban disponibles en el catálogo y los usuarios eligieron sus favoritos.

Dentro de los mejores del mundo estaban los famosos Tacos mexicanos, en el Top 3 del conteo, sólo por detrás del Sushi japonés y la Pizza de Italia.

Los platillos mexicanos más populares

Entre los 100 platillos más populares se encuentran varios de Latinoamérica y especialmente de México. Por eso, te decimos cuáles son los platillos más populares de la región y qué lugar ocupan en el conteo mundial.

Mole

El mole mexicano es una deliciosa combinación de chiles, salsas y hasta chocolate, que se acostumbra a comer con arroz o con pollo. Es el lugar 66 de los platillos más populares del mundo y es el décimo en Latinoamérica.

El Mole es uno de los platillos más tradicionales de México

Churrasco

El tradicional asado brasileño fue el número 9 en Latinoamérica. Se trata de diferentes cortes de carne como chuletas, cordero, cerdo, pollo y vísceras que se ensartan en espadas y se asan en la leña. Se ubica en el lugar 63 a nivel mundial y es el noveno en América Latina.

El churrasco es uno de los favoritos del continente

Tamal

El tamal es un plato mexicano que se remonta a la época prehispánica y que se hace con una masa de maíz con un relleno que puede ser salado o dulce, cocido al vapor y envuelto en hojas de maíz o plátano. El tamal es el lugar 43 a nivel mundial y el cinco en nuestro continente.

El tamal es el quinto platillo favorito de América

Burrito

El burrito es una tortilla de harina de trigo que envuelve algún guisado o carne molida, además se completa con ingredientes como frijoles, arroz, lechuga, guacamole y queso. El platillo surgió en el norte de México, pero los habitantes de Estados Unidos lo han adoptado y se ha hecho más popular ahí que en México. Es el 42 a nivel mundial y en cuarto en Latinoamérica.

El burrito es uno de los favoritos de América

Tacos

Los tacos son el número uno de América y el tercer lugar a nivel mundial. Esto, sólo detrás de la Pizza y el Sushi. Lógicamente hablamos de temas de popularidad, porque sabemos que los deliciosos tacos son el número uno del mundo en sabor y variedad.

Los tacos son el platillo más popular de América

