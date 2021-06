"Superman" brasileño trata de detener un autobús con una mano; SPOILER ALERT, no le salió el truco

Muchos son fanáticos de uno de los superhéroes de DC Comics, se disfrazan como estos personajes de ficción tratando de hacer diversas acciones, ya sea, hacer promoción de algo en particular, por el gusto de disfrazarse, o hasta hacer comicidad con imagen de los protagonistas, tal como lo hizo un hombre de origen brasileño bajo el disfraz de Superman.

Fue así que un comediante de Brasil, se disfrazó como el "Hombre de Acero", quien de forma inesperada, casi es atropellado por un autobús de pasajeros, cuando este intentaba detenerlo con una sola mano, mientras el vehículo estaba en movimiento.

Esto sucedió el pasado 30 de mayo, en el municipio de Barra Dos Coqueiros, al noroeste del país brasileño cuando Luiz Ribeiro de Andrade, de 35 años de edad, pensó que el autobús frenaría cuando puso su mano, y el sujeto fue empujado por el gran vehículo hacia enfrente.

El comediante grababa un video en el que quería demostrar a su público que podría detener un camión y que creyeran que poseía la misma superfuerza de Superman.

Este video fue compartido por él mismo comediante en su cuenta de Instagram, el cual muestra al brasileño vestido del clásico traje de superman de los años 80, de los colores azul celeste y rojo, quien estaba en medio de una carretera mientras sostenía un micrófono, cuando un autobús se acercó a una velocidad considerable, en el que de último momento pudo frenar, sin embargo esto no bastó para que lo empujara.

"Ahora he visto que realmente estoy hecho de acero", bromeó luego el cómico, que asombrosamente resultó ileso en la colisión.

El doble del "Hombre de Acero", reveló al portal F5 News lo sucedido, señalando que había calculado mal la distancia que había entre él y el autobús, razón para que este lo empujara en lugar de que pareciera que el hombre detuviera el vehículo con una sola mano.

Además, el comediante acudió a la empresa de autobuses para explicar lo sucedido y esto fue lo que comentó;

"Acudí a la empresa de autobuses para que el conductor no fuera sancionado, no había ningún problema con los frenos. Él hizo lo que pudo y yo actué mal [...]. Era una broma que siempre hago, pero esta vez casi se convirtió en accidente", dijo el artista, tras asegurar que no sintió "nada con el golpe".