Efeméride: ¿Qué pasó el 2 de junio? Nace Donatien Alphonse Francois, mejor conocido como el "Marqués de Sade"

Un 2 de junio nacieron personalidades de la cultura como los escritores Thomas Hardy y Horacio Ferrer. Además es el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos.

1740.- Nace el escritor francés Donatien Alphonse Francois, mejor conocido como el "Marqués de Sade".

1840.- Nace el novelista y poeta británico Thomas Hardy, quien pertenece al movimiento naturalista.

1853.- Muere el historiador y político mexicano Lucas Alamán, fundador del Archivo General de la Nación.

1857.- Nace el compositor británico Edward Elgar, figura de la última etapa del movimiento romántico de Europa.

1857.- Nace el dramaturgo y novelista danés Karl Adolph Gjellerup, Premio Nobel de Literatura 1917.

1882.- Muere el patriota italiano Giuseppe Garibaldi, promotor del resurgimiento o unificación de Italia en el siglo XIX.

1906.- Nace el arquitecto italiano Carlo Scarpa, uno de los maestros más influyentes de la arquitectura moderna en la segunda mitad del siglo XX.

1922.- Nace el geólogo estadounidense Clair Cameron Patterson, quien en 1953 realiza el cálculo exacto de la edad del planeta Tierra y de los meteoritos.

1933.- Nace el uruguayo Horacio Ferrer, poeta y escritor uruguayo de tango.

1958.- Nace Werner Mantz Award, compositor nacido en Bilbao.

1959.- Nace Rineke Dijkstra, fotógrafa neerlandesa que a través de su obra busca retratar la incomodidad y presión social en diversos grupos sociales.

1978.- Muere el poeta argelino Malek Haddad, publica algunos poemarios, entre ellos Listen and I Will Call y Trouble in Danger; aunque también escriba novelas como The Pupil and the Lesson y Last Impression. Nace en 1927.

1989.- Muere el sociólogo australiano Alfred Winslow Jones, conocido por crear el primer fondo de inversión.

1996.- Muere el psicólogo israel Amos Tversky, pionero de la corriente cognoscitiva del pensamiento y figura clave en los descubrimientos de errores humanos sistemáticos.

1996.- Muere Pilar Lorengar, soprano española que participó en varias compañías de zarzuela.

2004.- Muere Nikolái Giaúrov, tenor búlgaro considerado uno de los mejores cantantes después del periodo de la posguerra.

2005.- El escritor albanés Ismail Kadaré es galardonado con el Premio Internacional Man Booker.

2005.- Muere Isabel Aretz, musicóloga y compositora argentina.

2009.- Muere el escritor estadunidense David Eddings, autor de sagas de novelas que han resultado un "best seller" del género de fantasía heroica,

2010.- Muere el barítono italiano Giuseppe Taddei, famoso por sus interpretaciones de personajes en óperas de Mozart, Rossini, Puccini y Verdi.

2011.- Muere el historiador y académico español Vicente Ramos Pérez.

2012.- Muere Héctor García Cobo, a quien se le atribuye el título de El fotógrafo de la ciudad.

2017.- Margaret Eleanor Atwood es galardonada con el Premio Franz Kafka.

2018.- La española María Rius, ilustradora de libros infantiles, es homenajeada con un premio que lleva su nombre.

