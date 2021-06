Película en NETFLIX que no te puedes perder en el Día del Padre; Brad Pitt, la muerte y el amor de papá

Este domingo 20 de junio se celebra en México el Día del Padre, y para poder festejarlo en familia uno de los planes más populares es poder ver una película, y Netflix es la opción para poder hacerlo.

La recomendación para ver este día es una cinta protagonizada, ni más ni menos que por Brad Pitt, Anthony Hopkins y Claire Forlani, vio la luz en el ya lejano año de 1998, y no hay forma de que la historia se quede en el tiempo y no pueda disfrutarse en cualquier época.

Película para ver este Día del Padre

Meet Joe Black o ¿Conoces a Joe Black?, como se conoció en español, es la historia de un padre millonario, un hombre ejemplar padre de dos hijas, que se ha mantenido recto a lo largo de su vida, por lo que la mismísima muerte lo utiliza para que sea su guía en unas "vacaciones" necesita pasar como un humano.

Para ese objetivo toma el cuerpo de Joe (Brad Pitt), y se mezcla en la familia de William Parrish (Anthony Hopkins), quien ya tenía los días contados para irse con la muerte, de hecho exactamente su reloj llegaba hasta los 65 años.

De entre las cosas que Joe Black vive entre los humanos, es el amor, el sentimiento que lleva a la muerte a entender el porqué cuestan tanto las despedidas.

La cinta está dirigida por Martin Brest, tiene una duración de 178 minutos, así que prepara bastante botana, porque por un largo rato no te vas a separar del televisor.

Te podría interesar Serie Netflix Netflix: La serie más INSPIRADORA para ver este 19 de junio; te conmoverá

Se trata de una nueva versión de "Death Takes a Holiday" de 1934 y entre las cosas curiosas al respecto de la producción, Jon Bon Jovi se basó en la historia de la cinta para su melodía "Thank You For Loving Me".

psc