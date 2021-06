Horóscopos: Mejora así tu INTIMIDAD de pareja y cuidado con un NEGOCIO este domingo 20 de junio

Aries (21 marzo-20 abril)

Querido Aries, escucha tu voz interior, ahora no le pones atención y la vida te parece un tanto vacía, pero todo esto se debe a que has dejado de atender lo que quieres y a las metas que te pusiste en el pasado, no dejes que esto te pase la cuenta, es momento de recuperar el tiempo perdido.

El corazón siempre nos dice a quién debemos amar y si te encuentras en una encrucijada en este tema, entonces deberás mirar dentro de ti y tomar la decisión basándote en la primera persona que venga a tu mente, siempre será así cuando se trata de la persona correcta para amar.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Debes comenzar a tener en cuenta las opiniones de otros en el trabajo, esto es muy importante si trabajas en un equipo grande, recuerda que no solo tus opiniones o ideas son las que valen, es momento de escuchar mejor lo que los otros tienen por entregar.

No puedes siempre tener la razón en una discusión con la persona que amas, muchas veces tendrás que ceder tu posición para tener una mejor convivencia, precisamente el día de hoy sucederá esto, no dejes que la soberbia te tome y te nuble la visión, es probable que tengan un asunto importante que resolver entre ustedes.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Tienes la oportunidad de hablar a alguien muy importante el día de hoy, pero debes estar muy consciente de que es probable que no acepte lo que le vas a proponer, lo bueno es que te dará consejos sobre cómo mejorar el proyecto que tienes entre manos.

Una persona muy importante para ti está buscando la posibilidad de hacer un cambio importante en su vida, es probable que te pida un consejo el día de hoy sobre este tema. No dejes que las personas que están a tu lado se sientan desplazadas el día de hoy, debes comenzar a tomar más en serio la vida que les estás dando.

Cáncer (22 junio-22 julio)

No es un buen momento para tomar decisiones importantes en los negocios, tienes que hacer valer tu opinión, nadie puede obligarte a invertir en algo que no tienes seguridad. Elige a personas sinceras en tu vida, si alguien te dice que estás mal en una cosa, respeta su opinión y mírate un poco frente a un espejo e internamente, es probable que estés fallando en algo.

No esperes a que todo es de solo ni que las cosa caigan del cielo, no tienes la certeza de cuando sucederá algo así, pero lo que si puedes hacer es comenzar a dar pasos seguros hacia ese camino, siempre mostrando esfuerzo para conseguir tus metas.

Leo (23 julio-22 agosto)

Si bien el postergar tus deseos y sueños ha sido lo que te ha mantenido activo durante este periodo, es importante que nunca pierdas el norte. Los nacidos bajo este signo tienen una gran desafío por delante.

Salir de esta etapa no es sencillo y es momento de sentarse a meditar las cosas, ocupar el ingenio y salir adelante cueste lo que cueste. Estás en una etapa donde las metas se ven lejanas, pero no imposibles. Piensas demasiado las cosas y no te das el tiempo de actuar.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Debes pensar muy bien en los pasos que vas a dar en el futuro, quizá no estés viendo con claridad lo que debes hacer y por donde debes transitar, si el camino está pedregoso no te preocupes, siempre podrás aclararlo con buenas decisiones.

Es momento de volver a la raíz de tu vida, a tu crianza, al momento donde soñaste muchas cosas para tu camino, donde nada parecía imposible, todo esto servirá para que te des cuenta que aún todo es posible para todo, no puedes dejarte caer, ni tampoco aceptar lo que tienes solo porque nada más puede llegar ya, no actúes de forma pesimista, hay mucho más porque luchar.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Una persona muy cercana necesita que le hagas un favor muy importante, no le dejes a solas. Alguien que está necesitando tu ayuda te hará un llamado el día de hoy, probablemente no puedas asistirle, pero intenta delegar este problema a alguien más que tú sabes podrá darle asistencia.

Una oportunidad de hacer crecer tus finanzas llegará el día de hoy, podría algo de riesgo, por lo que debes tomar en cuenta todos los pormenores que esta decisión implica, muchas veces debemos lanzarnos de lleno, pero ahora dale una vuelta más antes de dar el gran salto.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Tienes una luz interior muy buena y llamas la atención, pero tú sabes bien lo que quieres, por eso puedes moverte de maneras muy rápidas, aprovecha y conoce a una persona que te interesa, intenta no aburrirte de su presencia demasiado rápido, podrías tener algo muy bueno con ella a futuro, pero tienes que poner de tu parte.

Ayuda a tu corazón y sigue tu intuición, no siempre es bueno confiar en estadísticas y probabilidades, muchas cosas en nuestro camino requieren ser decididas a través de nuestra propia intuición, no dejes de tomar las mejores opciones basándote en lo que te hace sentir o las proyecciones mentales que tengas.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Una persona muy importante está a punto de darte un consejo muy valioso, pero te muestras con poca disposición, revierte esta situación, debes dar el espacio para recibir comentarios y críticas de quienes más quieres.

Excelente momento para disfrutar de los placeres de la vida, no dejes darte un gusto que hace tiempo quería el día de hoy, podría ser una buena ocasión para tener una cita contigo e ir a visitar un lugar que quieres, ir de compras o a ver una película al salir del trabajo, todo lo que quieras el día de hoy está permitido.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Si alguien te invita a una cita el día de hoy o a ir por unas copas después del trabajo, debes aceptar, no digas que no, ya que te perderás de un grato momento juntos. Tienes ganas de celebrar, pero es probable que debas aplazar el festejo, quizás no es tiempo de realizar grandes gastos en celebraciones, es mejor esperar hasta el momento correcto, lo sabrás cuando suceda.

Un amor del pasado podría volver a tus brazos, es importante que sepas que las cosas han cambiado, ambos han crecido y es probable que esta vez las cosas si resulten entre ustedes.

Acuario (22 enero-21 febrero)

El dinero viene bien en este día y podrías recibir algo que estabas esperando hace tiempo, tal vez una deuda que te será pagada. Buen momento para descubrir cosas nuevas en el amor, tú y tu pareja podrían sorprenderse. No dejes de buscar maneras de explorarse mutuamente en la intimidad, es algo natural y que puede traer más pasión a la relación.

Debes comenzar a tomar tu trabajo como algo más entretenido de hacer, no caigas en la rutina, ni tampoco en la monotonía, siempre busca formas nuevas de realizar las cosas, para ir variando un poco.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Estás en un buen momento para conocer a alguien nuevo, pero primero deberás atreverte a salir más y a entablar conversaciones con gente nueva sin temor al rechazo, la vida se hizo para jugarla, no tengas reticencia a hacer esto, no todo debe ser tan en serio todo el tiempo.

La vida tiene muchas partes importantes y debes ser capaz de verlas todas y cada una por separado. Luego podrías enterarte de que alguien está pendiente de ti o ha comenzado a tener una fijación muy positiva en tu persona, no dejes pasar la oportunidad de conocer a esta persona, podría terminar en algo mucho más importante que una amistad.

Frase del día: " El regalo más grande que les puedes dar a los demás es el ejemplo de tu propia vida" - Bertolt Brecht

MAAZ