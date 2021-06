Más allá del sobrepeso: Anamar Orihuela

La psicoterapeuta Anamar Orihuela, autora bestseller presenta su más reciente libro: Más allá del sobrepeso, en donde nos brinda una serie de reflexiones para comprender cómo influyen en nosotros el hambre afectiva, las heridas de abandono, rechazo, así como la vergüenza tóxica y el autosabotaje, que derivan en el sobrepeso físico.

¿De qué trata Más allá del sobrepeso?

Este libro habla sobre cómo podemos aprender a conectar con nuestro cuerpo y necesidades. Es una guía para aprender qué hay de fondo en la guerra que vivimos con nuestro cuerpo, en esa necesidad de bajar de peso, de ser delgado, en esa desconexión que sentimos con nuestro cuerpo. También sobre cuáles son las heridas y emociones tóxicas que de pronto nos engordan más que un pastel. En el libro vas a encontrar cuál es el origen de todo esto en dos lugares, desde la herida del rechazo o del abandono.

¿Estas heridas vienen desde la infancia?

Sí y no. Muchas veces sí las traemos desde la infancia pero muchas otras nos suceden más tarde en la vida y se manifiestan en esta guerra con el cuerpo. El sentimiento es de que me tengo que proteger por algo que me quitó la dignidad en algo que viví, ya sea un maltrato, divorcio, violencia familiar.

¿Hay alguna etapa en la vida en donde más aparece este conflicto?

Puede ser en el matrimonio, que en realidad es complejo, a veces no es lo que uno espera, resulta que no es la historia color de rosa. Ser mamá es otra etapa difícil, es una etapa de rompimientos y cambios. O cuando muere alguien importante. En todas ellas aparece el sobrepeso como un síntoma de un aspecto emocional que nos está lastimando, que necesitamos proteger y que el cuerpo en su inteligencia genera a través de la grasa como mecanismo de protección.

La batalla con el peso es una que muchos vivimos durante mucho tiempo y es frustrante, ¿de dónde nace?

Enflacas, engordas, haces diferentes dietas, comes con culpa, siempre pensando que vendrá una solución que te va a dejar sentirte en paz frente a este monstruo. Pero el conflicto no está en el peso, está en tu forma de mirarte, de relacionarte con la vida, en los dolores que te has decidido tragar, en las emociones que no estás pudiendo desahogar.

¿Cómo saber si tenemos una relación de dolor con nuestro cuerpo?

Lo rechazas, no lo tomas en cuenta, eres un verdugo de tu cuerpo. No te observas, conoces ni respetas. Lo maltratas.

¿Somos más sensibles las personas con sobrepeso?

Sí, somos más vulnerables y perceptivos. El mundo nos amenaza más. El punto sería respetar tu sensibilidad, que es digno y está bien.

¿Qué emociones engordan?

Vergüenza, enojo, victimismo, autocrítica, culpa, tristeza y sentir que te rebasa la emoción.

Por Brenda Jaet

