Manolo Cardona: De Cali para el mundo

¿De dónde viene tu pasión por la actuación?

Desde el colegio donde lo hacía por hobby, salía en todas las obras de teatro del colegio. Soy de Cali y me fui a Bogotá a estudiar finanzas y relaciones internacionales, pero a la vez estudiaba teatro y tomaba varios cursos, así que mi tiempo se dividía entre las finanzas y el teatro. Empezó una serie de televisión en Colombia donde era uno de los protagonistas, a veces me tocaba trabajar todo el día, y estudiaba en las noches, hasta que llegó un momento en que no podía más, tanto por el ritmo de trabajo como de estudio y decidí dedicarme sólo a la actuación, desde que tomé esa decisión no he parado de trabajar en muchas partes: Colombia, México, Estados Unidos, Europa.

¿Qué disfrutas más, actuar o producir?

En 2005 tuve la gran fortuna de abrir mi compañía productora, se llama 11:11 Film & TV, llevamos más de 16 años produciendo series y películas en casi toda Latinoamérica, Estados Unidos, etc. Me gustan ambas, todo lo que tenga que ver con contar historias me apasiona, ya sea a través de personajes desde la actuación o la historia misma desde la producción, se me hace espectacular. Me encanta poder abarcar diferentes áreas desde la parte creativa, todo el talento tanto detrás como delante de cámaras, poder juntar todo un equipo adecuado para contar una historia, y después verlo en la pantalla es fascinante.

Participó en la película Guerra de likes.

Le encantaría trabajar con mexicanos como Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón.

Lo más importante para él es buscar retos actorales, con buenos directores y productores.

EN ESPERA DE LA NOTICIA. NO SE HA CONFIRMADO LA SIGUIENTE TEMPORADA DE ¿QUIÉN MATÓ A SARA?, PERO LOS AFICIONADOS AL MISTERIO DESEAN QUE SIGA LA TRAMA.

¿Cómo empieza el proyecto de ¿Quién mató a Sara??

Es una invitación que me hacen los productores Juan Uruchurtu y Alexis Fridman, de Perro Azul, Roberto Stopello, de Netflix, y el director David Ruiz. Me citan a hablar del proyecto, me invitan a participar, me cuentan la historia y me dan un personaje. Yo ya había trabajado con casi todos en algún momento en el pasado, conocía muy bien su trabajo, había talento en la producción y en la dirección, y el alcance que puede tener Netflix, la plataforma número uno del mundo, fue algo que me llamó mucho la atención. El personaje es maravilloso, multidimensional, con muchas caras, muy complicado de hacer. Era un reto para mí, y fue cuando me contaron todo y les dije que sí; todo lo que ha pasado será parte de la historia, porque estamos rompiendo barreras. Que una serie mexicana hecha por latinos sea la número uno del mundo es algo que nos tiene que llenar a todos de orgullo. Deseo que para un futuro, aunque nosotros fuimos los primeros, vengan muchas más detrás que puedan romper esquemas, estereotipos, fronteras y que conecten globalmente con el público.

¿Qué es lo más difícil de hacer un thriller?

Primero es ensamblar todas las partes, es un rompecabezas, y más al hacer un thriller de misterio y de suspenso al mejor estilo de Agatha Christie, como lo hizo José Ignacio Valenzuela, nuestro escritor. Realizó un gran trabajo en ensamblar esta maravillosa historia de contar personajes, dónde crees que los conoces pero en realidad no, con diferentes capas, caras y que todo embona. Es complicado, porque primero abres una idea y después le das la vuelta y abres otra. Algo muy difícil también es poder humanizar a los personajes dentro del thriller, es algo importante para que el público pueda conectar con ellos. Y por supuesto tener una buena producción, una buena dirección y un buen ensamble de talento, que te pueda ayudar a contar esa historia, es indispensable.

¿Cómo desarrollaste el personaje de Álex? ¿Te basaste en alguien?

Fue de diferentes maneras, empecé a hablar con psicólogos y gente que había sido condenada injustamente para entender más. Pero también transitar por la parte física, porque es un personaje que es entrenador funcional de gimnasio, me tomó muchos meses de entrenamiento, tanto física como psicológicamente fue un proceso arduo.

¿En qué aspectos crees que te pareces a Álex?

En realidad no me parezco en nada, él tiene motivaciones que yo no tengo y que deseo jamás tener, como por ejemplo la venganza o esta necesidad de saber la verdad.

¿Habrá siguiente temporada?

Todavía no es oficial, por mi parte estoy más que dispuesto y feliz de hacerla, y esperemos que sí.

Ahora entras a Apple TV con un nuevo proyecto, ¿cierto?

Se anunció hace unos días, es un thriller de misterio, se llama Now and Then. Es un ensamble bilingüe desde un cast latino y americano de primer nivel, en donde están Marina de Tavira, Maribel Verdú, Juan Acosta, Soledad Villamil, Rosie Perez, José María Yazpik, es un elenco bastante interesante, y se habla en inglés y en español. La filmamos entre Miami y Madrid. Mi personaje es Marcos, es un colombiano y cirujano plástico.

Por Begoña Cosío

