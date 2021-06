¿Piensas volver con tu ex? Aquí te decimos si son buenas las segundas partes en una relación

Buscar el amor no siempre es fácil, sobre todo cuando sientes que ya has tenido la mejor relación, sin embargo, por diferentes motivos no prosperó. Todos alguna vez hemos experimentado esa intensa pasión que nos ha hecho decir "¿y si vuelvo con el/ella?", pero las segundas oportunidades no siempre son buenas.

Actualmente, el regreso de Jennifer Lopez y Ben Affleck ha puesto en la conversación si es posible retomar una relación después de tantos años, tiempo en el que hubieron diferentes parejas y que se logró un crecimiento personal, profesional y emocional.

Para conocer si darle una oportunidad a tu ex vale la pena, aquí te dejamos una serie de concejos que te ayudarán a evaluar la situación, tanto la personal, así como la que viviste con esa persona que te dejó marcado.

¿Cómo saber si vale la pena volver con mi ex?

Cada pareja es diferente y por esa razón la ruptura es distinta, sin embargo, hay que evaluar si las causas por las que se terminó la relación. Después de un tiempo, los motivos que llevaron a que una relación no funcionaran puede que ya no existan, debido a la evolución de nuestras vidas. Pero si aún hay molestia, es mejor dejar las cosas como están.

Otra buena señal es que aún existe esa conexión que los hizo unirse en un principio, pero esta debe de ser aún mucho más madura, donde ninguno de los dos se estancó en el pasado, sino que fueron aprendiendo y creciendo con el tiempo.

También es necesario analizar que es lo que ofreció esa persona durante la relación. La memoria es selectiva así que sólo recuerda los buenos momentos cuando está enamorado. Por eso, es necesario que recuerdes bien aquellas acciones que no te gustaban de tu anterior pareja para que puedas entender cuáles son los movimos por lo que esta vez si funcionaría su relación.

Empieza una nueva relación

Si ya evaluaste toda la situación, y estás seguro en que es una buena idea regresar con tu ex, tienes que estar consiente que comenzarán un noviazgo desde cero.

Muchos piensan que se toma la relación donde se dejó, sin embargo, esto es totalmente falso, pues precisamente por eso se separaron, porque había algo que no estaba funcionando. Así que hay que volver a comenzar para detectar esos problemas que provocaron el "truene" y hablarlos y evitarlos.

mfa