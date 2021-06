Tiktoker encuentra rastreador escondido en su bolsa tras asistir a una fiesta

En redes sociales se hizo viral el caso de una tiktoker, pues alertó a otras jóvenes y pidió que revisaran sus bolsos antes de volver a sus casas, pues al hacerlo ella encontró en el suyo lo que parecer ser un rastreador.

Los hechos sucedieron en Texas, Estados Unidos, el pasado 29 de mayo cuando la joven había asistido a una fiesta por el cumpleaños de uno de sus amigos. Sin embargo, una vez que todo terminó decidió sacar su cartera y fue en ese momento que se llevó una aterradora sorpresa.

La joven de nombre Sheridan Ellis, compartió en su cuenta de TikTok un video en el que relata lo sucedido y asegura nunca haber visto el objeto que encontró en su bolsa y, por tanto, no era de ella y al descubrir de qué se trataba no pudo evitar sentir temor.

Rastreador, ¿modalidad de secuestro?

La joven mostró el objeto a la cámara y los internautas indicaron que se trataba de un rastreador. Se llama “Tile” y sirve para dar seguimiento a corto alcance a diferentes artículos a través de Bluetooth.

“No es mío. No sé cómo llegó ahí”, dijo la influencer, quien añadió que al encontrarlo le quitó la batería para que no funcionara más y no pudieran encontrarlo quien lo dejó en su bolsa.

“Revisen sus carteras y manténganse a salvo afuera”, dijo la Ellis temerosa por lo que le hubiera podido suceder. Mientras tanto, internautas aplaudieron que compartiera su historia para que no pasara lo mismo con más mujeres.

