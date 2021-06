Influencer gasta más de 14 mdp para parecerse a Kim Kardashian y ahora se arrepiente | FOTOS

Jennifer Pamplona es una influencer, modelo y actriz brasileña de 28 años que ha gastado más de 500 mil libras esterlinas (14 millones de pesos mexicanos) en operaciones para parecerse a la socialité y empresaria estadounidense Kim Kardashian.

La mujer, cuya cintura y cadera miden 55 centímetros (6 menos que Kim) y 109 centímetros (18 más que Kardashian), contó que tras sufrir bullying, decidió hacerse su primera cirugía (aumento de senos) cuando tenía 17 años. Pese a que se obsesionó, ahora está arrepentida.

"Lamento haberme sometido a mi primera cirugía, no tenía la madurez suficiente para comprender las implicaciones de pasar por el quirófano", dijo al diario británico The Sun.

¿La próxima Kim Kardashian?

La exmodelo de Versace y quien ha aparecido en el programa Botched: Desastres del Bisturí, estrenará un nuevo documental llamado Addicted que saldrá este año y se alegra de que el reality Keeping Up With The Kardashians esté llegando a su fin, pues cree que será la próxima estrella de la televisión.

"Toda mi vida he estado diciendo que quiero ser la próxima Kim Kardashian. Ahora que el espectáculo está llegando a su fin, es mi momento de brillar, ¡olvídate de Kim! Solía ​​seguir lo que hacían las Kardashian día y noche, Kim todavía me inspira mucho y siempre me ha encantado cómo se ve y su estilo", expresó.

Lista de cirugías de Jennifer Pamplona

La larga lista de cirugías y procedimientos estéticos que se ha hecho Jennifer Pamplona a lo largo de su vida para parecerse a Kim Kardashian es la siguiente:

10 cirugías para mejorar sus glúteos : rellenos, levantamiento y estiramiento.

: rellenos, levantamiento y estiramiento. 2 cirugías para extraer cuatro costillas .

para extraer . 3 aumentos de senos .

. 2 rinoplastias .

. 2 liposucciones .

. 40 procedimientos de labios : rellenos y eliminación.

: rellenos y eliminación. Rellenos de mejillas y mentón .

. Estiramientos faciales .

. Inyecciones de grasa en una de sus piernas y trasero.

en una de sus piernas y trasero. 500 dosis de bótox.

Consecuencias de las cirugías

"Todavía tengo miedo de no poder caminar en el futuro y todo se debe a que un médico me puso un relleno permanente en la pierna, lo que detiene la circulación sanguínea", dijo, agregando que ya no quiere entrar al quirófano.

En la actualidad, Jennifer Pamplona se arrepiente de sus cirugías, sobre todo la de los labios, pues afirma que si no se los rellena, con el tiempo se verán como los de "una anciana".

"Ahora han perdido su elasticidad, así que ahora, si no tengo rellenos, se ven como labios de 70 años, ni siquiera mi abuela tiene los labios tan caídos y arrugados como yo. Es lo mismo con el bótox, creo que ya no funciona para mi cara porque lo he tenido unas 500 veces en la última década", lamentó.

La influencer lanzó un mensaje hacia las jóvenes para que piensen bien antes de pasar por el quirófano. Además, promueve soluciones naturales y recomienda tomar asesoramiento profesional para atender sus complejos e inseguridad.

"Les aconsejo a las niñas que no se sometan a una cirugía porque no soluciona todos sus problemas y puede convertirse fácilmente en una adicción. Ahora estoy empezando a sentir las consecuencias de mis acciones. Las decisiones son algo que dura toda la vida y no arreglan cómo se sienten", finalizó.

CAR