Día del Padre: Estos son los PEORES regalos para papá

En México, este domingo 20 de junio se conmemora el Día del Padre, una fecha que se ha tomado para reconocer el trabajo que desempeñan las figuras paternas en la vida de los seres humanos. Aunque es este fin de semana, todavía hay tiempo para escoger un buen regalo.

A diferencia del día de la madre, en donde los hijos se esmeran por conseguir el regalo perfecto; en el caso de la fecha para celebrar a los padres, los obsequios suelen ser menos pensados y al final terminan arrumbados en alguna parte de la casa o bien, en la basura. Por esta razón te decimos cuáles son los peores presentes y cuáles debes de evitar este Día del Padre.

Cualquier objeto que diga “El mejor papá”

Las madres son más sentimentales y gustan de aquellos regalos que se hacen con afecto y cariño, no importa cuales sean o cómo se vean. En tanto, los padres quieren algo que les sea útil en su día a día y aunque una taza diga “El mejor papá” es poco probable que la use en la oficina.

¡No más corbatas!

Ve al closet y observa lo bien. Sí, tiene un sin fin de corbatas de muchos colores y de muchos diseños, así que evidentemente no necesita más, y su tu papá es cool y no usa, no tiene sentido que le des una. También evita las camisas de cuadros y zapatos de vestir, así como la ropa interior como calzones o calcetines por más que le hagan falta.

Las corbatas ya no son necesarias Foto: Pixabay

Electrodomésticos

Si es mala idea regalarle un electrodoméstico a tu mamá en su día especial, imagínate a tu papá. No es óptimo que le obsequies plancha, un microondas o una licuadora, mucho menos escoba y trapeador, para algo lógico, pero no te imaginarías cuantas personas si dan este tipo de objetos.

Una foto y/o manualidad

Como anteriormente se mencionó los padres le tienen menos afecto a los artículos, así que no te esmeres en hacerle una manualidad con macarrones o sopa de estrellas y colocarle tu foto, porque seguramente terminará en la basura cuando menos te des cuenta.

La noticia de que va a ser abuelo

El día del padre es una fecha para celebrar a papá, así que evita la sorpresa de que ahora será abuelo. Aunque para algunos pueda resultar una gran noticia, el día se trata de él. Además, se recomienda no hacerlo cuando tu como hija o hijo no has concluido tus estudios o no estás casado.

