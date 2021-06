Michael Jackson: revive en Twitter con la HISTORIA que lo marca como no culpable

Aún después de doce años de su muerte el nombre de Michael Jackson continúa siendo objeto de polémicas y controversias relacionadas no solo con su muerte, la cual continúa siendo cuestionada por sus fanáticos, quienes no pueden creer que la intoxicación aguda de propofol y benzodiazapina fuera la causa real de su paro cardíaco; sino también por la serie de acusaciones de abuso infantil en las que estuvo implicado. La primera vez que esto ocurrió fue en 1993 y, aunque no se presentaron cargos formales, el caso fue resuelto fuera de la corte.

De acuerdo con el usuario @fei_rock en Twitter, la primera acusación de Michael Jackson en 1993 fue producto de la relación que el cantante mantenía con los Chandler, excepto con Evan, el padre de los dos pequeños niños que integraban esta familia. Evan intentó que Michael le otorgara algunos beneficios económicos y, ante las negativas del cantante, comenzó a amenazarlo. El argumento del señor fue que Michael había abusado de su hijo, por lo que le pedía 20 millones de dólares para no acudir a la policía.

La condena social que está sufriendo la Michael Jackson es tan grave que los hechos necesitan ser revisados y contrastados.

Es hora de retroceder en el tiempo, estudiar las pruebas, poner todas las cartas sobre la mesa y llegar a una conclusión.#VolviendoaNeverland



Una demanda más

En 2003, Michael Jackson fue demandado por Gavin Arvizo, un joven que pertenecía a una familia dedicada a estafar a otros famosos, a los servicios sociales a los periódicos y a la policía, razón por la que la madre de los Arvizo fue condenada. Gavin fue manipulado por su madre para conseguir dinero. Aunque todos los testigos hicieron las mismas declaraciones respecto a estos estafadores, la Fiscalía falsificó pruebas como enviar a análisis las huellas de Gavin después de que él mismo las tocara durante el interrogatorio.

Después del juicio, Michael fue declarado no culpable de todos los cargos gracias a que nunca hubo pruebas en su contra y a que el historial de la familia era conocido por los testigos, quienes favorecieron a la defensa. Tiempo después salieron a la luz las extorsiones y las manipulaciones del caso por parte de las personas involucradas. Los medios también compartieron esta información, pero el cantante nunca logró recuperarse.

El juicio duró poco más de 6 meses. Foto: Twitter

¿Por qué es tendencia?

Un 13 de junio de 2005, hace 16 años, después de una serie de juicios, Michael Jackson fue declarado no culpable de los cargos que se le imputaban respecto a nuevas acusaciones de abuso sexual infantil. El momento en el que el jurado lo declaró inocente de todos los cargos fue recordado por los internautas que han creído en la inocencia de Michael Jackson desde entonces con el hashtag #MichaelJacksonInnocent.

Sin embargo, para 2009 salió a la luz el documental "Leaving Neverland", una producción dirigida por Dan Reed que muestra los testimonios de Wade Robson y James Safechuck, dos hombres que aseguran que el cantante abusó de ellos cuando eran pequeños. Este documental ocasionó argumentos en contra de la celebridad, pero también a su favor, pues el público logró encontrar más de 65 mentiras en las afirmaciones aquí retratadas.

Michael fue absuelto de todos los cargos en 2005. Foto: Twitter @Francisco_mjj

