Horóscopos: CUIDADO con estas PROMESAS y no corras un RIESGO el domingo 13 de junio

Aries (21 marzo-20 abril)

El periodo de soledad que estabas viviendo ya se está acabando, es probable que conozcas a alguien o que una persona intente presentarte a uno de sus amigos, no tengas miedo a intentar, muchas personas se han conocido de esta forma, si no te gustan las citas a ciegas, opta porque el encuentro se produzca en una reunión informal con más gente.

No dejes que los miedos del pasado te impidan ser feliz en la actualidad, es probable que estés pensando en dejar de ver a una persona con la que estás saliendo ahora porque no te sientes con la capacidad de comenzar un compromiso, piénsalo bien, podrías estar perdiendo una buena oportunidad.

Tauro (21 abril-21 mayo)

A veces es bueno volver a los estados naturales y más primitivos de la vida, si puedes el día de hoy hacer un viaje fuera de la ciudad, entonces date el tiempo para realizar esto, si no puedes, entonces debes hacer planes desde ya para tu día libre.

Un momento en un lugar donde no existen señales de teléfono o donde no tengas que estar pendiente del trabajo ni tampoco lidiar con problemas en la calle o en otros lugares públicos, podría ser algo que te devuelve el amor por la vida y por la simpleza de la misma.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

En un mundo paralelo es probable que ocurran las cosas que te imaginas con una persona que tienes en la mente, en la realidad la cosa es muy diferente, deja la fantasía de lado en este punto, ya que es muy importante que comiences a poner los pies en la tierra y dejes de alimentar una ilusión sobre algo que quizás nunca ocurrirá de la forma que imaginas.

Es momento de tomar una decisión importante con respecto a tu trabajo, de un tiempo a esta parte no te has sentido a gusto en el lugar donde estás, considera buscar otro lugar para desempeñarte.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Las personas siempre estás buscando razones para sufrir, esto es algo muy irónico, porque buscamos la felicidad pero cuando la tenemos frente a nosotros no la aguantamos y hacemos todo lo posible por arruinar lo bueno, no dejes que esto te pase a ti, no eches a perder lo bueno que has conseguido, no tengas adicción al drama y los problemas.

Tienes que comenzar a tomar decisiones más importantes para tu trabajo y para lo que tienes que hacer. No es bueno que siempre estés intentando lograr superar a otros, debes competir sanamente y si a alguien debes superar siempre será a ti mismo, no a las personas que te rodean.

Leo (23 julio-22 agosto)

No te desesperes si no encuentras la solución a algo muy importante que puede tenerte despierto por las noches, recuerda que siempre esto sucederá cuando no tengamos las cosas claras en la vida. Es importante que recuerdes lo que debes hacer para poder sortear las dificultades sin salir demasiado herido en el proceso.

Quienes tengan un compromiso, tienen una jornada difícil, ya que es posible que la persona que tengan a su lado esté intentando cambiar un poco su personalidad y luego de muchos intentos infructuosos estén comenzando a desistir de la idea, lo que podría llevar a una decisión de tomar caminos separada, no dejes que esto suceda

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

En un momento de debilidad es probable que te veas tentado a tomar salidas fáciles a los problemas, pero siempre recuerda que esto es algo que solo las personas sin carácter hacen, tú puedes arriesgarte y sortear cualquier cosa que se te interponga en el camino.

No es bueno que sigas descendiendo en el trabajo, tienes que comenzar a hacer cambios positivos en tu manera de mirar las obligaciones, si tienes que cumplir con un horario establecido, ordena bien tus prioridades y tus horas de sueño, es probable que estés comenzando a faltar en algunas de ellas.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

La vida se encarga de mostrarnos el camino, por mucho que queramos escapar de él ya hemos elegido qué camino tomar, recuerda que los pasos que damos no son una guía arbitraria del Universo, sino que responden exactamente y sin errores a las consecuencias de los actos y las elecciones que hemos hecho.

No dejes que una persona tome decisiones por ti el día de hoy. Espera a que las cosas se calmen antes de sacar conclusiones y no crezcas un problema mayor entre compañeros de trabajo, podrías presenciar una discusión que no acabará bien para una de las partes involucradas, no querrás tú también verte envuelto en el problema.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Escorpio Es un excelente día para quienes buscan un poco de libertad, ya que es muy probable que el día de hoy sea una gran jornada para quienes disfrutan de hacer actividades al aire libre, no solo podrán salir de la ciudad, sino también comenzar a admirar el paisaje que ofrece la experiencia de realizar una travesía para la cual se han preparado mucho.

Quienes tengan un viaje para el día de hoy, tendrán no solo una jornada exitosa sino que uno de los mejores días de su vida. Es importante tomar en cuenta las opiniones de otras personas antes de tomar un decisión importante y de gran gravedad en tu vida, no siempre vas a tener que decidir todo el solitario.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

No dejes que se te haga difícil el camino, si tomas decisiones sin pensarlo dos veces entonces después no te quejes de lo que suceda luego de escoger una opción. No es bueno que le digas a todo el mundo lo que piensas, piensa que tienes una vida privada, no todo el mundo debe saber lo que sientes y lo que te sucede a cada momento.

Es probable que estés conociendo a una persona nueva en tu vida, pero esto no es excusa para dejar de lado tus obligaciones, ordena tus tiempos y podrás responder bien con esta persona y también con tu trabajo.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

En un matrimonio las cosas siempre tienden a ir mal de forma cíclica, no tires la toalla, recuerda que esto es algo normal en las parejas que pasan mucho tiempo juntas, no siempre será un jardín de rosas, lo importante es nunca olvidar el amor que se tienen y tampoco dar rienda suelta a los celos o ser una persona muy posesiva.

Debes dar más espacio a las personas que están presentes en tu vida, no tienes que ver todos los días a tus amigos, así como tampoco a la familia con la que ya no vives, es mejor dar tiempos de calidad antes que pasar todos los días a su lado.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Elige tu trabajo, es probable que recibas una propuesta que será no solo muy tentadora sino también un riesgo muy interesante para corres, sobre todo si eres una persona aventurera, es probable que ya hayas tomado la decisión, ahora lo que debes hacer es entender el porqué de lo que has optado en tu mente.

SI conociste a alguien hace poco tiempo debes comenzar a darte el espacio para verle con mayor libertad, no siempre debes estar pensando todos los pasos que darán juntos en su día, deja espacio para la espontaneidad durante la cita que tengan.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Elige la carrera que quieres seguir en el futuro, si estás en etapa de estudios este consejo toma mucho sentido. No siempre es bueno seguir una tradición familiar en este sentido, es decir si tu padre es abogado, tú debes ser abogado, esto sería responder a algo que no tiene que ver necesariamente con tus deseos internos, debes optar por lo que te haga feliz.

Tienes deudas que no puedes pagar en este momento con lo que ganas, no dejes de hacer intentos para lograr apalear las cuentas que tienes pendientes, recuerda que siempre te verás enfrentado a cosas que no podrás solucionar de forma inmediata.



Frase del día: "En general, las nueve décimas partes de nuestra felicidad se fundamentan en la salud" - Arthur Schopenhauer

