¡No me dejes sola! Así grita una madre al ver a su hijo morir entre sus brazos: VIDEO

Se dice que lo más doloroso que le puede pasar a una madre o a un padre es perder a un hijo, ya que es uno de los amores más sinceros e incondicionales que existen en el mundo. Además, muchas personas, por sentido común, creen que es más probable que mueran primero los padres que los primogénitos, y cuando sucede lo contario, causa un gran choque en ellos, en la familia y en la sociedad.

Sean niños, adolescentes, jóvenes o adultos, los padres siempre verán a sus hijos como sus “bebés” y su principal preocupación, por lo que, si éstos pierden la vida, es un gran golpe, que no es fácil de superar y que les causa una gran depresión.

Tal es el caso de una mujer que vio morir a su hijo, luego de un choque automovilístico, en el que salió volando del vehículo.

¿Cómo fue la reacción de la madre?

El accidente se registró en la colonia San Martín de Porres ubicada en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, y al momento del impacto, los padres del niño de tres años, llamado Uriel, estaban dentro del automóvil, por lo que la madre salió rápidamente y se dirigió a donde estaba su hijo, siendo testigo de su muerte.

Al darse cuenta la mujer que no se podía hacer algo, abrazó a su hijo como si éste estuviera dormido y empieza a llorar de manera inconsolable.

La madre gritaba “¡Urielito, no me dejes sola! ¡Te lo suplico!”, dejando a los presentes sin palabras y provocando un ambiente de tristeza. Además, se olvida de todo y se centra en su pequeño, le deja de importar los policías, la patrulla, el estado de salud de su esposo, el vehículo, etcétera.

Video de la mujer con su hijo

En la grabación que tiene una duración de 33 segundos, se puede apreciar que la mujer está sentada en la avenida, donde cayó su hijo, lo tiene entre sus brazos y se escucha que dice entre lágrimas: “No, mi amor, no me dejes sola… No te vayas”.

Al final, muestran el vehículo involucrado en el choque, modelo Chevy, color blanco, y alrededor unas sirenas de patrullas encendidas.

En los brazos de su madre, Uriel de 3 años quedó sin vida, luego de accidentarse el auto donde viajaba con sus padres en la colonia #SanMartinDePorres en #Ecatepec. QEPD 🙏🏻 pic.twitter.com/w1h2r4Qbk7 — Halcon (@HalconOnce) June 8, 2021

De acuerdo con información de Telediario, la posible causa del accidente es que el automóvil se impactó contra una estructura de metal.

