Con orgullo mexicano: Joven envuelto en bandera de México, ya tiene su diploma

Ever López, un joven de 18 años, de raíces mexicanas, tras cinco días de espera pudo sostener su diploma de graduación de la secundaria de Carolina del Norte, luego de la polémica que generó en redes, cuando en la ceremonia de fin de curso de su escuela le fue negado el documento, porque portaba la bandera mexicana amarrada en el cuello, en forma de capa.

El joven, quien nació en Estados Unidos, salió de la secundaria de Asheboro el pasado martes con el diploma en las manos y lo mostró a un pequeño grupo de personas reunidas, de acuerdo con reportes de los medios de comunicación.

“Yo quería hacer sentir orgullo a mi familia, ellos trabajaron muy duro para estar aquí y realmente me quebró porque no me lo esperaba. El año próximo quiero que la gente traiga sus banderas que representen lo que realmente quieren”, dijo tras recibir el reconocimiento.

Un video de 68 segundos de la gala de graduación celebrada hace unos días muestra cuando López sube al escenario con la bandera verde, blanca y roja encima de su toga, sonriendo, pero cuando llegó con la directora de la institución, Penny Crooks, se ve al joven dialogando con la maestra y trata de quitarse la bandera antes antes de bajar del escenario sin el diploma.

El distrito escolar de Asheboro señaló en un comunicado que López violó parte del código de vestimenta de graduación que prohíbe portar banderas, pero eso no contuvo la controversia que se generó en las redes, ya que hubo muchos mensajes de odio hacia la directora Crooks, pero el joven pidió que cesaran las amenazas.

“Si van a enviarle un correo electrónico o a decir algo, al menos dejen de lado las cosas amenazantes”, señaló.

La familia de López trató de reunirse con los directivos de la escuela para aclarar la situación, mientras que portaban banderas y carteles de apoyo.

López dijo que portó la bandera para demostrar el orgullo que siente por sus raíces mexicanas. Señaló que es el primer miembro de su familia que se gradúa de secundaria y por eso quiso darles esa satisfacción.

“Ha trabajado muy duro y lo felicitamos por este gran logro. Confiamos en sus habilidades y sabemos que tiene un futuro brillante por delante”.

La familia realizó una conferencia de prensa para pedir justicia.

Ever ingresó a la institución para hablar con los directivos de la escuela.

El muchacho reveló que es el primer miembro de su familia que se gradua.

