¡Le entra al trabajo pesado! Millonario lava platos en su hotel tras crisis por pandemia

Es bien sabido que por la pandemia de Covid-19 cerraron muchos negocios o tuvieron que despedir a los empleados ante la crisis económica que enfrentaban. Ahora, que se podría decir que las cosas están volviendo a la normalidad y que las actividades se están reactivando poco a poco en el país, en algunos establecimientos buscan personal y otros tienen pocos.

Tal es el caso de un millonario que es dueño del 70 por ciento de un hotel, y desde hace algunas semanas, ha lavados los platos y cooperado con el personal de cocina, ya que son insuficientes los empleados para todo el trabajo que se requiere hacer en el lugar.

El millonario coopera con sus empleados en el hotel

Se trata del millonario Giles Fuchs, quien compró un porcentaje mayoritario del hotel Burgh Island, en Devon, Inglaterra, en 2018, y que al tener poco personal comenzó a ayudar en las labores de este mismo.

El hombre está en busca de nuevos empleados debido a que el hotel ha reiniciado operaciones y espera tener reservaciones hasta noviembre de este año. Por la pandemia tuvo que despedir a varias personas, quedándose sin mucho personal.

De esta manera, el millonario indicó que al no tener muchos empleados, las jornadas laborales de los que hay son muy pesadas, motivo por el que decidió cooperar y ayudar al personal de su hotel.

En una entrevista para BBC, Fuchs dijo: “no es que no podamos ejecutar un servicio completo, significa que el personal estaba trabajando muchas horas. Así que conduje para hacer ese trabajo que nadie quería hacer”.

También mencionó que aunque tiene algunas molestias en la espalda, eso no le impide trabajar en el hotel.

Más datos sobre el hotel Burgh Island

El hotel Burg Island se ubica al sur de Devon, Inglaterra, siendo un ícono en dicha entidad, porque en ese lugar se grabó la cinta titulada “Evil Under the Sun”. Además, fue una de las inspiraciones del libro “Then There Were None”, escrito por Agatha Christie, así lo informó Telediario.

