Ella es la artista, Olivia Steele

Artista contemporánea especialista en utilizar la luz y el gas neón para manifestar sus declaraciones sentimentales y simbólicas, fomentando su propio estilo de una forma sofisticada, creativa, vasta y con una precisión técnica en sus confesiones conceptuales.

¿Cómo llega la idea de hacer arte con luz?

Siempre he sido muy sensible a la luz, por lo que me pareció apropiado aplicar esta sensibilidad a un oficio. Después de titularme en comunicaciones internacionales y psicología, obtuve una maestría en diseño de iluminación, pues pensaba que eso quería hacer. Se me quitó la inspiración por lo tecnológico y la falta de ambiente, pero quedé fascinada con el poder de la ciencia. Ahí conocí el neón y la combinación del poder de la retórica y la luz; podríamos decir que me cegó, ya que desde ese momento he dedicado mi vida a ella.

¿Por qué neón? ¿Qué significado tiene para ti?

La luz, específicamente la neón, tiene el poder de alterar una habitación a aparte de agregar energía al espacio. Es una vibra instantánea. El proceso de doblar e inflar vidrio requiere mucha técnica, paciencia y energía. La templanza entre la permanencia y la fragilidad: el vidrio es tan frágil que se puede romper en un segundo, sin embargo, es algo que dura para siempre. El proceso ha sido uno de los más grandes maestros en mi vida.

¿Fue difícil que aceptaran tus creaciones como arte?

La vida es arte y el arte es vida. Una vez que tomas en serio tu trabajo y lo consideras arte, ¡es arte! Yo hago arte de mí misma.

Tienes un gran talento con las palabras y con comunicar exactamente lo que resuena en la sociedad, ¿de dónde viene esto?

Vivo por las palabras. Son muy poderosas. Son mi medicina, así como mis hechizos. Siempre escribo lo que siento, frases, partes de alguna conversación. Mi papá fue un filósofo/intelectual. El crecer alrededor de sus palabras y sabiduría definitivamente tuvo un gran impacto en mí, por lo que estoy segura que de ahí nació mi pasión por trabajar con palabras. Mi arte es una síntesis de lo que he aprendido y de lo que me hubiera gustado saber. Es reconfortante y a la vez liberador. Pero más que nada las palabras me han ayudado a navegar y trascender el trauma, y por ello les he dedicado mi vida.

Platícanos sobre Road Signs.

Lo comencé en Tulum hace ocho años. Fue una solución a la falta de electricidad y la necesidad de expresarme. Lo hice para mí, necesitaba recuerdos personales como “love yourself” y “stay present”, estas son frases poderosas. Colocarlas en caminos fue una idea refrescante de llegar a las personas, inspiración y motivación. Cada quien en su propio camino tiene la oportunidad de inspirar.

SU SUEÑO. Quiere hacer una instalación en el próximo eclispe de la Antártica.

Por Brenda Jaet

