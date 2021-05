¡Consiéntela! 3 Películas de Netflix para ver con mamá este 10 de mayo

Mañana lunes 10 de mayo los mexicanos celebramos a nuestras madres, un día de alegría para pasar en compañía de nuestras progenitoras, si bien este año a diferencia del pasado si podrás llevar a mamá a un restaurante tras el paso de la capital al semáforo amarrillo.

Sin embargo, la realidad es que para muchos la pandemia, ha representado un golpe en la economía familiar por lo que los grandes planes han quedado de lado, pero no te preocupes, aún puedes consentir a mamá sin salir de casa, recuerda que muchas veces solo basta nuestra compañía para hacerla feliz.

Luego de prepararle su desayuno y llevárselo hasta su cama o si tus habilidades en la cocina no son tantas, no te apures siempre hay otras maneras de celebrar como una tarde de películas consintiendo a mamá.

Por fortuna, el catálogo de Netflix, ofrece una gran variedad de cintas idóneas para pasar la tarde sin salir de casa y hacer del momento algo inolvidable para nuestras madres. Si bien te recomendamos elijas las cintas que le gustan a tu mami, ya sean de acción, terror o romance (aunque a ti no te gusten); pero si no sabes que poner, en Netflix existen películas ideales para mamá con las que reírse y llorar a lado de ella.

Cintas de Netflix para ver con mamá este 10 de mayo

Para que pases una tarde hermosa al lado de esa mujer que te dio la vida y que día a día procura lo mejor para ti, te presentamos una tercia de opciones disponibles en la famosa plataforma de streaming.

Pasar una tarde de película con mamá es el mejor regalo que le puedes dar. FOTO: ESPECIAL

Más que madres

Basada en la novela Whatever Makes You Happy, de William Sutcliffe, esta cinta cuenta con el protagónico de Patricia Arquette, Angela Bassett y Felicity Huffman, tres madres que se sientes totalmente abandonadas en el Día de las Madres, pues parece que sus hijos se han olvidado de ellas por completo. No hagas lo mismo con tu mamá y mejor disfruta de esta cinta a su lado .

Moxie

Considerada como una de las mejores películas para adolescentes, es ideal para verla con mamá, pues narra la historia de Lucy, es una joven de 16 años que llega a una escuela conocida por sus actitudes machistas, por lo que ella no tiene miedo de compartir sus ideas sobre misoginia y desigualdad, lo que la convierte rápidamente en víctima de maltrato.

Motivada por el pasado rebelde y revolucionario de su madre, Lucy crea un panfleto en el que pone de manifiesto la actitud agresiva y misógina de sus compañeros.

18 regalos

Una cinta de origen italiano estrenada en 2020 se basa en una historia de la vida real, narra la historia de Elisa, quien se encuentra esperando a su primer bebé, pero tras realizarse una ecografía, los médicos descubren que tiene un agresivo tumor cancerígeno en el seno.

Ella da a luz a una niña sana, pero pierde la vida; momento desde el cual la cinta se enfoca en la menor, quien recibirá un regalo de su madre en cada uno de sus cumpleaños, hasta que alcance la mayoría de edad.

