TIPS para regresar al GIMNASIO de una manera segura

Con la reapertura de gimnasios en la Ciudad de México no tenemos, ya no hay excusas para hacer ejercicio y bajar esos kilitos que tal vez subimos durante nuestra estadía en casa. Es importante mantener nuestra actividad física y cuidar nuestra salud, sobre todo si no hemos estado muy activos desde que inició la pandemia.

De igual forma, es importante aprender a mantenernos seguros y cuidarnos al igual que nuestro entorno al momento de acudir a espacios públicos.

Regreso seguro a los gimnasios

Los gimnasios, al igual que los usuarios, deben tomar medidas preventivas para ingresar y disfrutar de sus beneficios. Por ello, te damos algunos consejos para que tu regreso al gimnasio sea seguro para ti y los demás usuarios.

Haz cita previa. Los gimnasios limitan las actividades al interior para usuarios que han hecho una cita previa. Para evitar que te pidan regresar a casa, no olvides realizar una cita para que puedas hacer ejercicio sin problema.

Mantén tu sana distancia. En todo momento, respeta las reglas, lineamientos y señalamientos del establecimiento.

Desinfecta el equipo. Además de éste, hazlo con la superficie y objetos que utilices antes y después de cada ejercicio para evitar contagios.

Usa cubrebocas. En todo momento, sin importar el tipo de ejercicio o actividad física que se esté realizando.

Evita tocar el equipo. Lo mismo va para objetos que no vayas a utilizar, así podrás reducir el riesgo de contagio.

Poco tiempo en el gym. Minimiza tu tiempo en el gimnasio, aunque es limitado para los usuarios, enfócate en realizar tus ejercicios para no perder tiempo y terminar tu entrenamiento del día.

Paga en línea. Si requieres hacer un pago, utiliza sistemas de pago sin contacto si tu gimnasio lo permite.

Usa poco el sanitario. Pregunta sobre los lineamientos en el uso de sanitarios, regaderas, lockers, albercas y demás.

Limita actividades. Sobretodo las de alta intensidad en espacios cerrados, si es posible realízalas en tu jardín, un parque que te permita hacer ejercicio con sana distancia u otro espacio abierto.

Lleva tus propias toallas. Lo mismo haz con tus cremas y más si eres propenso a tener raspaduras u hongos en los pies.

En este regreso al gimnasio recuerda que no sólo tu salud física es importante, sino tu bienestar y el de los demás.

